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Sa Pa classé parmi les 53 plus belles petites villes du monde par le magazine Condé Nast Traveller

Dans la liste des 53 plus belles petites villes du monde, Sa Pa se distingue comme une destination emblématique, impressionnant les experts par sa splendeur naturelle et la richesse de son patrimoine culturel.

Les paysages naturels majestueux et la beauté sereine de Sa Pa sous la brume. Photo: VNA
Les paysages naturels majestueux et la beauté sereine de Sa Pa sous la brume. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sa Pa, située dans la province de Lao Cai, a récemment été honorée en figurant dans la liste des 53 plus belles petites villes du monde, établie par le magazine de voyage Condé Nast Traveller.

Face à l’engouement croissant pour le tourisme lent à travers le monde, les destinations offrant une beauté sauvage, une atmosphère paisible et des expériences locales authentiques sont de plus en plus prisées.

Parfois, il est nécessaire de s’éloigner des sites touristiques bondés et des complexes hôteliers tentaculaires pour se ressourcer dans un lieu plus authentique, plus intime et propice à la pleine conscience. Les petites villes s’inscrivent naturellement dans cette tendance : on y ressent moins la pression de tout voir et de tout faire, et l’on a davantage l’occasion de simplement vivre l’instant présent, selon Condé Nast Traveller.

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Sapa est une destination de choix pour de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Photo : VNA

Dans cette liste des 53 plus belles petites villes du monde, Sa Pa se distingue comme une destination emblématique, impressionnant les experts par sa splendeur naturelle et la richesse de son patrimoine culturel.

Loin des stations balnéaires populaires du Vietnam, des métropoles tentaculaires et des nombreux sites classés au patrimoine mondial, Sapa est une ville de montagne relativement paisible près de la frontière chinoise. Elle est réputée pour ses paysages montagneux, ses rizières en terrasses d'un vert éclatant et sa proximité avec des cascades et des sentiers de randonnée.

Sa Pa témoigne ainsi de l'attractivité croissante des petites villes au rythme de vie ralenti, où chaque visiteur peut prendre le temps d'apprécier la culture, le quotidien des populations autochtones et de ressentir plus profondément l'âme de la région.

Outre Sa Pa, le classement de Condé Nast Traveller inclut d’autres joyaux à travers le monde, tels que Rovinj (Croatie), Kinsale (Irlande), Varenna (Italie), Ban Rak Thai (Thaïlande), ainsi que Biei (Japon) et Castle Combe (Royaume-Uni). -VNA

#liste des 53 plus belles petites villes du monde #Sa Pa #Condé Nast Traveller
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