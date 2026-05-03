Tourisme

Afflux massif de touristes durant les congés des rois Hung et du 30 avril–1er mai

L’activité touristique dans de nombreuses localités vietnamiennes a connu un essor remarquable, générant des revenus particulièrement substantiels ces derniers jours de congés.

Des touristes se promènent autour du lac Hoan Kiem. Photo : VNA
Des touristes se promènent autour du lac Hoan Kiem. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Durant les sept jours de congés marquant la commémoration des rois Hung, fondateurs légendaires du pays, ainsi que les célébrations du 30 avril et du 1er mai, l’activité touristique dans de nombreuses localités vietnamiennes a connu un essor remarquable, générant des revenus particulièrement substantiels.

Hanoï a accueilli environ 1,35 million de visiteurs, dont plus de 248.000 étrangers (totalisant 175.000 nuitées) et plus de 1,1 million de Vietnamiens. Les recettes touristiques sont estimées à plus de 5.000 milliards de dôngs.

Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et de désengorger le trafic, la capitale a instauré la gratuité totale des bus sur 128 lignes ainsi que du métro urbain sur deux lignes durant toute la période festive.

Le Service municipal du Tourisme, en étroite collaboration avec le Commandement du Mausolée du Président Ho Chi Minh, a poursuivi son programme de soutien en distribuant 45.000 collations (eau, lait et pain) aux visiteurs. Cette initiative a contribué à promouvoir l’image d’une capitale hospitalière et accueillante.

Le secteur de l’hébergement a également affiché de solides performances, avec un taux d’occupation moyen de 71,4 %, en hausse sur un an, plusieurs établissements haut de gamme atteignant leur pleine capacité lors des pics de fréquentation.

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Hanoï a accueilli environ 1,35 million de visiteurs, dont plus de 248.000 étrangers (totalisant 175.000 nuitées) et plus de 1,1 million de Vietnamiens. Photo : VNA



Les principaux sites touristiques de la capitale ont enregistré une affluence record. Le parc zoologique de Thu Le est arrivé en tête avec 124.000 visiteurs, suivi du Temple de la Littérature (36.302), de la Maison Centrale ou Hoa Lo (35.900), de la Cité impériale de Thang Long (23.314), de Ba Vi (40.000), du parc national éponyme (34.507) et de la pagode des Parfums (34.820). La sécurité, l’hygiène et l’ordre public ont été rigoureusement assurés, sans incident majeur signalé.

Dans le Centre, la province de Quang Ngai a également enregistré des performances remarquables, avec 720.000 visiteurs, soit une hausse de 62 % sur un an, pour des recettes estimées à 532 milliards de dôngs (+71 %).

Bien que la clientèle ait essentiellement été domestique, le nombre de touristes étrangers a atteint 8.000, en progression de 65 %. Le taux d’occupation des chambres a avoisiné les 70 % à l’échelle provinciale, atteignant même 90 à 95 % dans des pôles touristiques majeurs comme l’île de Ly Son ou Mang Den. Ce dernier site a accueilli 65.000 visiteurs, tandis que les plages de Tan Chau, My Khe et Sa Huynh ont enregistré environ 42.000 entrées chacune. Les circuits d’écotourisme et de tourisme communautaire, incluant le parc national de Chu Mom Ray, le village de Kon Trang Long Loi, la forêt de Dak Uy, le poste-frontière international de Bo Y et le village de Dak Rang, ont attiré près de 400.000 visiteurs.

Selon Bach Thi Man, directrice adjointe du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, les opérateurs ont investi dans la modernisation des infrastructures et le renforcement des dispositifs de sécurité, notamment dans les zones côtières et montagneuses. Grâce à une coordination efficace entre les autorités et une surveillance continue, les activités touristiques se sont déroulées dans un environnement sûr et maîtrisé, illustrant les progrès en matière de gouvernance et de qualité de service. -VNA

#jours de congés #activité touristique
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