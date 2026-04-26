Tourisme

L’art traditionnel cham enrichit l’offre touristique de Lâm Dông

Danses Apsara, chorégraphies à l’éventail, rythmes envoûtants des tambours Ghinang et Paranung, sonorités du hautbois Saranaï, mais aussi tours-temples patinées par le temps, poésie, fêtes rituelles et savoir-faire artisanaux… composent un univers culturel immédiatement reconnaissable.

Danse traditionnelle de port d’eau au site touristique Bau Trang U&Me. Photos: VOV
Danse traditionnelle de port d’eau au site touristique Bau Trang U&Me. Photos: VOV

Lâm Dông (VNA) – Au-delà de ses paysages de montagnes, de ses dunes et de son littoral, la province de Lâm Dông s’appuie de plus en plus sur la richesse culturelle de la communauté cham, présente dans sa partie orientale, pour enrichir son offre touristique.

Implantés depuis des siècles sur cette terre de soleil et de vent, les Cham y ont construit un patrimoine d’une rare singularité, qui contribue à la richesse culturelle de la province comme du Vietnam. Danses Apsara, chorégraphies à l’éventail, rythmes envoûtants des tambours Ghinang et Paranung, sonorités du hautbois Saranaï, mais aussi tours-temples patinées par le temps, poésie, fêtes rituelles et savoir-faire artisanaux… composent un univers culturel immédiatement reconnaissable.

À Bàu Trang U&Me, un site touristique situé dans le hameau de Hông Lâm, les responsables ont choisi de collaborer avec des artisans et des artistes amateurs cham afin de proposer aux visiteurs des spectacles de chants et de danses traditionnels.

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Des visiteurs participent à la danse traditionnelle de port d’eau au site touristique Bau Trang U&Me.

Bien que ces représentations n’aient été introduites que récemment, à l’occasion du Têt 2026, et qu’elles ne soient proposées que le week-end ou à la demande de groupes, elles ont déjà marqué de nombreux visiteurs, dont Nguyên Thi Hanh, venue de Dông Nai. «Le programme est remarquable. Il restitue fidèlement la vie des habitants de cette région. C’est un spectacle absolument captivant», note-t-elle.

Avant de découvrir les célèbres dunes blanches de Bàu Trang, les visiteurs sont ainsi invités à se laisser porter par la grâce des danses Apsara. Les mouvements des danseuses, accompagnés du chant et des instruments traditionnels, plongent le public dans une atmosphère hors du temps.

Pour les opérateurs touristiques, cette initiative dépasse la simple animation culturelle, comme nous l’indique Pham Van Trong, représentant du site de Bàu Trang U&Me.

«Nous avons travaillé avec la troupe artistique cham de l’ancien district de Bac Binh. La plupart des visiteurs étrangers apprécient profondément la culture vietnamienne. Nous avons donc voulu mettre en valeur la culture locale et les métiers traditionnels de la région afin de rendre le séjour encore plus attractif», explique-t-il.

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Des visiteurs assistent à un spectacle d’art populaire cham à la tour Pô Sah Inu. Photo: VOV

Cette stratégie est partagée par Trân Duc Dung, responsable de la gestion de la tour Pô Sah Inu, un haut lieu de la culture cham dans la province.

«Ces derniers temps, nous avons travaillé avec plusieurs agences de voyage pour développer des circuits et créer de nouveaux produits touristiques. Parmi eux figurent les visites associées à des spectacles de folklore cham ainsi qu’à la découverte du tissage et de la poterie traditionnels. Ces activités sont très appréciées des visiteurs et laissent une impression durable», se félicite-t-il.

La formule a fait ses preuves. À Mui Ne, Tiên Thành, Phan Thiêt et dans plusieurs complexes hôteliers de la région, de plus en plus d’établissements intègrent désormais les arts traditionnels locaux afin de diversifier l’expérience proposée aux voyageurs.

En faisant de ce patrimoine vivant une expérience touristique à part entière, la province de Lâm Dông cherche non seulement à attirer davantage de visiteurs, mais aussi à développer une offre plus singulière et plus durable pour son secteur touristique. – VOV/VNA

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#art traditionnel cham
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