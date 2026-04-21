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Phu Quoc, une destination sûre et de qualité prisée par les voyageurs internationaux

La zone spéciale de Phu Quoc est prête à accueillir les touristes à l’occasion des congés de fin avril–début mai, avec une fréquentation attendue en hausse de plus de 40 % par rapport à l’an dernier.

Des visiteurs au complexe touristique Sun World Hon Thom à Phu Quoc. Photo. VNA
Des visiteurs au complexe touristique Sun World Hon Thom à Phu Quoc. Photo. VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des quatre premiers mois de 2026, la zone spéciale de Phu Quoc, dans la province d’An Giang, a accueilli plus d’un million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 61,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Ce chiffre représente près de la moitié de l’objectif annuel et environ 30 % du total des touristes arrivés sur l’île.Les recettes touristiques sont estimées à 22 819 milliards de dongs (plus de 867 millions de dollars), en progression de 60,4 %, confirmant l’attractivité croissante de cette destination auprès des voyageurs étrangers.

Selon le président de l’Association du tourisme d’An Giang, Nguyen Vu Khac Huy, Phu Quoc s’affirme comme une destination internationale en plein essor, portée par l’extension des infrastructures aériennes, l’essor des resorts haut de gamme, l’exemption de visa et sa présence dans les classements touristiques mondiaux, entraînant une forte hausse des arrivées internationales.

Classée parmi les quatre destinations tendance en 2026, l’île bénéficie d’une image renforcée, soutenue par l’ouverture de nombreuses liaisons aériennes directes et la montée en capacité de son aéroport international.

Le paysage touristique de Phu Quoc a évolué avec l’émergence de nombreux complexes hôteliers et stations balnéaires haut de gamme le long du littoral. Les investissements massifs dans les parcs de loisirs, les casinos et la télécabine maritime de Hon Thom, la plus longue au monde, contribuent à créer un véritable écosystème de divertissement. De plus, l’exemption de visa de 30 jours pour les touristes étrangers facilite l’accès à la destination.

Parallèlement, les autorités locales et les acteurs du secteur touristique renforcent les activités de promotion et l’organisation d’événements culturels et sportifs. Les visiteurs internationaux recherchent de plus en plus des lieux proches de la nature, calmes et respectueux de l’environnement. Avec ses forêts primaires, ses plages et sa biodiversité, Phu Quoc répond à ces attentes.

À l’approche des jours fériés, notamment la commémoration des rois Hung et les célébrations du 30 avril et du 1er mai, l’île se prépare à accueillir un nombre accru de visiteurs. Les autorités ont demandé aux établissements touristiques de garantir la qualité des services et la sécurité des vacanciers, tout en proposant des activités culturelles, culinaires et de loisirs adaptées.

Les visiteurs peuvent s’adonner à diverses activités, allant du trekking en forêt à la découverte de villages de pêcheurs traditionnels et de sites historiques. Dans le sud de l’île, plusieurs complexes de loisirs proposent également des spectacles et des animations en soirée. Les infrastructures modernes, associées à la richesse des paysages naturels, contribuent à faire de Phu Quoc une destination touristique en plein essor.

La zone spéciale de Phu Quoc est prête à accueillir les touristes à l’occasion des congés de fin avril–début mai, avec une fréquentation attendue en hausse de plus de 40 % par rapport à l’an dernier. -VNA

#Phu Quoc
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