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Une nouvelle ligne de croisière relie les baies de Ha Long et de Lan Ha

L’inauguration de cette ligne représente une étape importante pour le renforcement de la connectivité régionale et la promotion de la conservation et de la valeur de la baie de Ha Long et de l’archipel de Cat Ba.

Des croisières attendent les touristes visitant la baie de Lan Ha au quai touristique de Cai Beo. Photo : VNA
Des croisières attendent les touristes visitant la baie de Lan Ha au quai touristique de Cai Beo. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) — Une nouvelle ligne de croisières reliant la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh, à la baie de Lan Ha, dans la ville de Hai Phong, a été inaugurée lundi 20 avril, offrant aux visiteurs une traversée fluide de deux des plus beaux paysages maritimes du Nord du Vietnam.

Aux ports internationaux de Tuân Châu et de Ha Long, les deux premières croisières, opérées par Bhaya Cruises Co., Ltd. et Asia Premium Travel Group JSC, ont transporté des passagers le long de cette ligne. Chaque navire accueillait une quarantaine de passagers, principalement originaires de Taïwan (Chine), de la République de Corée, des États-Unis et d’Inde.

La croisière Au Co 1 propose un itinéraire traversant les sites emblématiques de la baie de Ha Long, notamment le centre culturel flottant de Cua Van, la grotte de Tien Ong, le lac Ba Ham et la grotte de Kim Quy, avant de rejoindre les incontournables de la baie de Lan Ha, tels que les grottes de Tra Bau, Sang et Toi, l’îlot de Rua et le village de pêcheurs de Cai Beo-Ben Beo.

La croisière Ambassador Signature, quant à elle, emprunte un itinéraire reliant l’îlot de Chan Voi, le lagon de Ba Cua et l’île de Tung Lam dans la baie de Ha Long à Gia Luan, Tra Bau, les grottes de Sang et Toi et Ba Trai Dao dans la baie de Lan Ha.

Les deux opérateurs prévoient d’assurer des liaisons quotidiennes, contribuant ainsi au développement d’une offre touristique interrégionale stable et durable. Les autorités de Quang Ninh et de Hai Phong ont coordonné leurs efforts pour faciliter les opérations tout en renforçant le contrôle afin de garantir la sécurité et des pratiques touristiques durables.

L’inauguration de cette ligne représente une étape importante pour le renforcement de la connectivité régionale et la promotion de la conservation et de la valeur de la baie de Ha Long et de l’archipel de Cat Ba. Cela témoigne également du renforcement de la coopération entre les deux localités suite à un accord de coordination sur le transport fluvial de passagers, entré en vigueur le 1er avril.

Aux termes de cet accord, quatre itinéraires de croisière interconnectés ont été approuvés. Conçus comme des voyages avec nuitée plutôt que des excursions à la journée, ils permettent aux visiteurs de profiter pleinement de la beauté naturelle des deux baies. – VNA

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#ligne de croisière reliant les baies de Ha Long et de Lan Ha #ports internationaux de Tuân Châu et de Ha Long
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