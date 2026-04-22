Vers une nouvelle ère du tourisme vietnamien portée par l’intelligence artificielle

​Hanoï (VNA) - Bien que le tourisme vietnamien enregistre une progression notable de son chiffre d’affaires et de sa fréquentation, le secteur est appelé à engager une transition d’un modèle de croissance extensive vers un développement qualitatif fondé sur la technologie, afin de renforcer sa compétitivité et d’assurer une croissance rapide et durable.

Dans cette dynamique, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) est identifiée comme un levier stratégique majeur pour permettre au secteur de franchir un nouveau cap.

Réellement, l’IA s’intègre de plus en plus au parcours touristique, surtout chez les jeunes voyageurs. Selon une enquête de Booking.com, jusqu’à 99 % de la génération Z recourent à l’IA avant le départ pour obtenir des recommandations personnalisées ou choisir leur destination. Sur place, plus de la moitié d’entre eux l’utilisent encore pour la traduction instantanée ou l’enrichissement de leurs visites culturelles.

​Selon Vu The Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, l’IA ouvre un champ de possibilités inédites allant de l’analyse des tendances du marché, la personnalisation des produits, à l’optimisation des campagnes de promotion, tout en améliorant la gestion des revenus et la régulation des flux de visiteurs. S’il est correctement orienté, la transformation numérique et l’IA serviront non seulement la croissance économique, mais contribue également à la préservation des ressources, à l’économie en énergie, à la réduction des coûts opérationnels et des déchets, et à l’amélioration de l’efficacité de gestion des destinations dans une optique de durabilité.

​Ce point de vue est partagé par le Dr Pham Ha, PDG de LuxGroup, qui considère l’IA comme un levier de productivité du tourisme, capable de multiplier par cinq l’efficacité d’un employé, tout en permettant aux hébergements de type homestay et aux guides locaux d’accéder au marché mondial via l’environnement numérique.

​Pour soutenir cette ambition, l’État vietnamien a mis en place divers programmes et projets nationaux visant à intégrer le Big Data et l’Internet des objets (IoT) dans la gestion des destinations. La Résolution 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne souligne la nécessité de développer les infrastructures numériques et de renforcer l’application de l’IA, du Big Data et des technologies immersives dans la production, la distribution, la consommation et la gestion culturelles. Cette orientation constitue une base essentielle permettant au secteur touristique d’exploiter plus efficacement les ressources culturelles dans l’environnement numérique.

​Dans les faits, de nombreuses entreprises ont déjà commencé à adopter des solutions innovantes telles que des assistants virtuels, des robots d’accueil ou encore des services de traduction en temps réel, contribuant à enrichir l’expérience des visiteurs.

​Cependant, le déploiement de l’IA au Vietnam se heurte encore à plusieurs obstacles structurels, notamment la fragmentation des données, les capacités numériques inégales entre les entreprises, les limites financières des petites et moyennes entreprises et la pénurie de ressources humaines qualifiées à l’interface entre tourisme et technologies avancées.

​Pour lever ces contraintes, Pham Van Thuy, vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, plaide pour une coopération renforcée entre les secteurs public et privé, les organisations professionnelles et les partenaires internationaux afin d’accélérer la transformation numérique. Selon lui, la réussite de cette mutation dépend avant tout d’un changement de mentalité et d’une plus grande audace dans l’expérimentation des technologies émergentes. -VNA

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