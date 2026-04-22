Économie

Les PME vietnamiennes dominent la croissance en Asie-Pacifique, soutenues par la technologie

Les PME vietnamiennes affichent une confiance remarquable dans leurs perspectives de croissance, soutenue par l’adoption accélérée des technologies et du commerce électronique, selon une enquête récente de CPA Australia.

La société Ngoc Yen Agricultural Food Production Company Limited, située dans la province de Dong Thap, applique la science et la technologie à sa production. Photo: VNA
La société Ngoc Yen Agricultural Food Production Company Limited, située dans la province de Dong Thap, applique la science et la technologie à sa production. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon l’enquête sur les petites entreprises en Asie-Pacifique publiée le 21 avril à Hô Chi Minh-Ville par CPA Australia, les PME vietnamiennes ont connu une excellente année 2025, 84 % d’entre elles déclarant une croissance, en légère progression par rapport à l’année précédente.

Le Vietnam se classe ainsi premier parmi les 11 marchés étudiés, selon l’enquête menée par CPA Australia auprès des PME de la région Asie-Pacifique.

Cette dynamique devrait se poursuivre cette année : 89 % des PME anticipant une croissance grâce à un investissement important dans la technologie, le commerce électronique et une meilleure gestion. Par ailleurs, le Vietnam affiche le niveau de confiance le plus élevé quant aux perspectives économiques nationales, avec 85 % des entreprises anticipant une croissance en 2026, contre une moyenne régionale de 65 %.

Selon Priya Terumalay, responsable de l’Asie du Sud-Est de CPA Australia, la solidité des capacités technologiques constitue un facteur clé de cette confiance. Les petites entreprises vietnamiennes continuent de se distinguer dans la région en matière d’adoption des technologies, notamment dans le commerce électronique, l’utilisation des réseaux sociaux, les solutions de paiement numérique et le recours aux services de consultants informatiques.

Malgré les incertitudes mondiales liées aux droits de douane et aux restrictions commerciales, ces excellents résultats témoignent du potentiel des petites entreprises vietnamiennes à évoluer vers des entreprises d’envergure internationale. Portées par une génération d’entrepreneurs jeunes et technophiles, elles se montrent de plus en plus confiantes dans leur compétitivité globale, avec 30 % d’entre elles prévoyant une forte croissance de leurs revenus à l’export en 2026.

Menée annuellement, l’enquête de CPA Australia repose sur les réponses de 4 166 dirigeants et cadres supérieurs de petites entreprises dans 11 marchés de la région. -VNA

#CPA Australia #petites entreprises #Vietnam #Asie-Pacifique
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