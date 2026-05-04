La Résolution 57 crée des changements concrets dans la vie numérique

Hanoï (VNA) – La Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale a généré de nouveaux progrès, non seulement au niveau stratégique mais aussi en termes d’efficacité pratique. La technologie s’intègre désormais réellement dans la vie quotidienne, apportant des bénéfices tangibles, stimulant le développement socio-économique et posant des bases solides pour une croissance rapide et durable dans la nouvelle phase.



Mise en place d’un écosystème d’éducation numérique moderne





La transformation numérique n’est plus une tendance mais une exigence incontournable pour le secteur de l’éducation.

Depuis l’année scolaire 2025-2026, Hô Chi Minh-Ville expérimente l’enseignement de l’intelligence artificielle (IA) dans les écoles générales, avec plus de 170 établissements spécialisés, de haute qualité et numériques participant dès le début du deuxième semestre. Les écoles choisissent des modalités adaptées et intègrent les objectifs d’éducation à l’IA dans leurs plans pédagogiques. Celles qui ne participent pas encore à l’expérimentation intègrent également ces contenus dans les matières et les activités éducatives.

Le secteur éducatif de la ville accélère aussi la transformation numérique dans la gestion, notamment avec le déploiement du livret scolaire numérique, visant à numériser entièrement les données du secondaire supérieur durant l’année scolaire 2025-2026.

Dans la province de Dông Nai, les établissements renouvellent progressivement leurs méthodes d’enseignement, créant un environnement d’apprentissage moderne et améliorant la qualité globale de l’éducation.

​Le collège Le Quy Don est considéré comme pionnier dans la mise en place de classes et d’écoles numériques. Chaque élève y dispose d’un ordinateur personnel, les cours s’appuient sur des contenus numériques, des images et des vidéos interactives, facilitant l’accès au savoir. Des bibliothèques numériques et banques de questions en ligne permettent également un apprentissage autonome, à tout moment et en tout lieu.

​Le numérique au service de la vie quotidienne

​Dans un contexte de transformation numérique généralisée, la modernisation des services publics vers plus de rapidité, de transparence et de commodité devient impérative.

​À Thanh Hoa, le modèle de kiosque intelligent, testé à titre pilote, a apporté des changements significatifs dans l’accès des citoyens aux procédures administratives.

​Grâce à ces kiosques, les usagers peuvent scanner leurs documents originaux, le système en vérifie automatiquement la validité, authentifie les informations et les transmet aux agents. En quelques minutes, une copie électronique certifiée est délivrée, sans attente.

​Ces kiosques intègrent également divers services : consultation de dossiers, paiement en ligne, dépôt de demandes administratives, ainsi que l’accès à l’ensemble de l’écosystème de services publics du ministère de la Sécurité publique et au Portail national des services publics

Fort de résultats positifs, Thanh Hoa prévoit d’étendre ce modèle à l’ensemble de ses 166 communes et quartiers.

Face à l’augmentation du trafic, Hô Chi Minh-Ville a également déployé un système de caméras de surveillance intégrant l’intelligence artificielle. Fonctionnant 24h/24, ce système détecte automatiquement de nombreuses infractions, telles que le non-respect des feux, les erreurs de voie, le non-port du casque ou l’usage du téléphone au volant.

Dans les années à venir, la ville prévoit d’étendre ce système à l’ensemble de son territoire, posant ainsi les bases d’une ville intelligente et moderne. -VNA

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Lê Thu Phương