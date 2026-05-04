Économie

La Résolution 57 crée des changements concrets dans la vie numérique

La Résolution 57 impulse une transformation numérique concrète au Vietnam, avec des avancées visibles dans l’éducation et les services publics, améliorant directement la vie quotidienne et soutenant un développement durable.

Lê Thu Phương
Photo d'illustration : VNA
Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – La Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale a généré de nouveaux progrès, non seulement au niveau stratégique mais aussi en termes d’efficacité pratique. La technologie s’intègre désormais réellement dans la vie quotidienne, apportant des bénéfices tangibles, stimulant le développement socio-économique et posant des bases solides pour une croissance rapide et durable dans la nouvelle phase.

Mise en place d’un écosystème d’éducation numérique moderne

La transformation numérique n’est plus une tendance mais une exigence incontournable pour le secteur de l’éducation.

Depuis l’année scolaire 2025-2026, Hô Chi Minh-Ville expérimente l’enseignement de l’intelligence artificielle (IA) dans les écoles générales, avec plus de 170 établissements spécialisés, de haute qualité et numériques participant dès le début du deuxième semestre. Les écoles choisissent des modalités adaptées et intègrent les objectifs d’éducation à l’IA dans leurs plans pédagogiques. Celles qui ne participent pas encore à l’expérimentation intègrent également ces contenus dans les matières et les activités éducatives.

Le secteur éducatif de la ville accélère aussi la transformation numérique dans la gestion, notamment avec le déploiement du livret scolaire numérique, visant à numériser entièrement les données du secondaire supérieur durant l’année scolaire 2025-2026.

Dans la province de Dông Nai, les établissements renouvellent progressivement leurs méthodes d’enseignement, créant un environnement d’apprentissage moderne et améliorant la qualité globale de l’éducation.

​Le collège Le Quy Don est considéré comme pionnier dans la mise en place de classes et d’écoles numériques. Chaque élève y dispose d’un ordinateur personnel, les cours s’appuient sur des contenus numériques, des images et des vidéos interactives, facilitant l’accès au savoir. Des bibliothèques numériques et banques de questions en ligne permettent également un apprentissage autonome, à tout moment et en tout lieu.

Le numérique au service de la vie quotidienne

​Dans un contexte de transformation numérique généralisée, la modernisation des services publics vers plus de rapidité, de transparence et de commodité devient impérative.

​À Thanh Hoa, le modèle de kiosque intelligent, testé à titre pilote, a apporté des changements significatifs dans l’accès des citoyens aux procédures administratives.

​Grâce à ces kiosques, les usagers peuvent scanner leurs documents originaux, le système en vérifie automatiquement la validité, authentifie les informations et les transmet aux agents. En quelques minutes, une copie électronique certifiée est délivrée, sans attente.

Ces kiosques intègrent également divers services : consultation de dossiers, paiement en ligne, dépôt de demandes administratives, ainsi que l’accès à l’ensemble de l’écosystème de services publics du ministère de la Sécurité publique et au Portail national des services publics

Fort de résultats positifs, Thanh Hoa prévoit d’étendre ce modèle à l’ensemble de ses 166 communes et quartiers.

Face à l’augmentation du trafic, Hô Chi Minh-Ville a également déployé un système de caméras de surveillance intégrant l’intelligence artificielle. Fonctionnant 24h/24, ce système détecte automatiquement de nombreuses infractions, telles que le non-respect des feux, les erreurs de voie, le non-port du casque ou l’usage du téléphone au volant.

Dans les années à venir, la ville prévoit d’étendre ce système à l’ensemble de son territoire, posant ainsi les bases d’une ville intelligente et moderne. -VNA

Lê Thu Phương
source
#transformation numérique #Résolution 57 #éducation numérique #intelligence artificielle #services publics #kiosque intelligent #ville intelligente
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Avions à l'aéroport international de Phu Quôc, dans la zone économique spéciale de Phu Quôc. Photo : VNA

Le trafic aérien atteint 1,68 million de passagers pendant les périodes de vacances

Le trafic aérien intérieur a représenté 675.140 passagers et 3.400 tonnes de fret, soit des baisses respectives de 7,5% et 11,6%. En revanche, le transport international a affiché une forte croissance, dépassant le million de passagers et atteignant 24.050 tonnes de fret, en hausse de 10% pour le nombre de passagers et de 10,6% pour le volume de fret.

Tour financière Bitexco (droite), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Quatre décennies d’attraction des IDE et opportunités dans la nouvelle ère

De 2021 à aujourd’hui, le Vietnam a attiré 187,33 milliards de dollars d’IDE, représentant plus de 34,5 % du total sur près de 40 ans. La qualité des IDE s’est considérablement améliorée. De nombreuses grandes entreprises américaines et européennes ont continué d’investir et de développer leurs activités, en établissant des chaînes d’approvisionnement au Vietnam, notamment par des investissements dans la R&D.

En avril, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Photo: VNA

Forte hausse de 33,9 % des créations et reprises d’entreprises en quatre mois

Pour le seul mois d’avril 2026, près de 20.400 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Si ce chiffre accuse une légère baisse de 7,1 % par rapport à mars, le capital enregistré a en revanche augmenté de 9,7 %, atteignant près de 246.800 milliards de dôngs. En glissement annuel, la progression est plus nette, avec une hausse de 33,9 % du nombre d’entreprises et de 84,6 % des capitaux.

Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong

Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027.

Construction du pont Tu Lien à Hanoï. Selon l'Office national des statistiques, au cours des quatre premiers mois, l'indice des prix du logement et des matériaux de construction a augmenté de 6,25 % par rapport à la même période l'an dernier. Photo : VNA

L’IPC en hausse de 0,84 % en avril

L’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2026 a progressé de 0,84 % par rapport au mois précédent, a indiqué l’Office national des statistiques.

Utilisation de drones dans la riziculture de la commune de Vi Thanh 1, ville de Can Tho. Photo : VNA.

L’agriculture accélère sa transition numérique et verte

Face à la pression foncière d'une urbanisation galopante et l'explosion de la demande en produits premium, l'agriculture hanoïenne fait face à une urgence : produire mieux sur des surfaces réduites. Pour doper la valeur ajoutée à l'hectare, le double virage numérique et agroécologique s'impose désormais non plus comme un choix, mais comme l'unique planche de salut.

Immeubles financiers au centre de Hô Chi Minh-Ville, le long du fleuve Saigon, face à la péninsule de Thu Thiêm. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville attire d’importants investissements français

Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme une destination de choix pour les investisseurs français, notamment dans les domaines des infrastructures, du développement urbain durable et de la transition écologique. Avec plus de 2,2 milliards de dollars d’investissements, la France contribue à la croissance économique et ouvre de nouvelles perspectives de coopération à long terme.