Congrès dentaire Asie-Pacifique : le Vietnam s'apprête à accueillir 5 000 professionnels

Hanoï (VNA) - Pour la première fois, le Vietnam accueillira le 47e Congrès dentaire Asie-Pacifique, ainsi que la deuxième exposition et Congrès dentaire international de Hanoï (APDC–HAIDEC 2026), prévus du 12 au 14 mai à Hanoï.​

Placée sous le thème «Intégrer les avancées scientifiques à la pratique dentaire », le Congrès réunira des experts, des chercheurs et des praticiens dentaires de renom, venus du Vietnam et de l’étranger, afin d’échanger, d’actualiser des connaissances et de découvrir les dernières avancées dans ce domaine.

​Le programme comprendra des sessions pré-conférence avec des présentations spécialisées sur les implants dentaires, l’orthodontie et la restauration esthétique, ainsi que près de 80 communications, articles de recherche et mises à jour cliniques présentés par plus de 60 experts provenant d’une vingtaine de pays et territoires. Un forum d'affiches électroniques présentera également 18 études réalisées par des professionnels dentaires de toute la région.

​Une exposition internationale de l'odontologie se tiendra simultanément, réunissant près de 400 stands de multinationales, présentant les technologies, équipements et matériaux dentaires.

​Les réunions de la Fédération dentaire Asie-Pacifique sont prévues du 8 au 11 mai.

​Avec une participation estimée à plus de 5 000 délégués, ce congrès s’impose comme l’une des plus importantes manifestations du secteur au Vietnam, visant à renforcer la coopération académique et la connectivité entre les professionnels de la santé bucco-dentaire.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte sanitaire mondial préoccupant puisque, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 3,5 milliards de personnes souffrent de pathologies bucco-dentaires, ce qui en fait les maladies non transmissibles les plus répandues. Au Vietnam, ce constat est particulièrement marqué avec plus de 90% de la population touchée à divers degrés par ces affections.

​Face à ces enjeux, l'Association Vietnamienne d'odontologie et de stomatology multiplie depuis plusieurs années les actions de sensibilisation, notamment à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, à travers des modèles de prévention reconnus par la communauté internationale pour leur impact social.

​En 2026, l'Qssociation a lancé une initiative nationale offrant des examens dentaires, des consultations et des soins gratuits, avec la participation de plus de 50 établissements publics et privés, ciblant plus de 47 000 enfants et résidents à travers tout le pays. - VNA

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