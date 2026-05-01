La saison des pluies augmente significativement le risque d’épidémie de dengue

Hanoi (VNA) – Les autorités sanitaires mettent en garde contre un risque accru d’épidémie durant la prochaine saison des pluies alors que le nombre de cas de dengue a considérablement augmenté depuis fin 2025.



Le nombre de cas de dengue a atteint 44.965 à l’échelle nationale, avec 5 décès signalés depuis le 14 décembre 2025, selon le ministère de la Santé. Pour le seul mois d’avril, 6.408 nouvelles infections et un décès ont été enregistrés.



Le nombre d’infections sur quatre mois est 1,8 fois supérieur à celui de la même période en 2025, tandis que le nombre de décès a augmenté de deux.



Les autorités sanitaires prévoient que les infections par la dengue pourraient continuer d’augmenter dans les prochains mois, en particulier pendant la saison des pluies.



L’arrivée précoce d’une saison chaude et humide, combinée aux pratiques de stockage d’eau domestique dans certaines régions, a créé des conditions favorables à la prolifération des moustiques.



Bien que la situation soit suivie de près, les autorités avertissent que le nombre de cas pourrait continuer à augmenter si les mesures préventives ne sont pas appliquées de manière systématique et généralisée.



La dengue est une maladie infectieuse causée par le virus du même nom. Le virus est transmis à l’humain lors d’une piqûre par les moustiques femelles du genre Aedes, principalement Aedes aegypti, mais aussi parfois le moustique tigre (Aedes albopictus). L’incidence de la dengue progresse actuellement de manière très importante, et l’inscrit aujourd’hui aux rangs des maladies dites «ré-émergentes».



La plupart des personnes qui contractent la dengue n’ont pas de symptômes. Chez les cas symptomatiques, les manifestations les plus courantes sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. La convalescence peut s’étendre sur environ deux semaines. Dans les cas graves, la dengue peut être mortelle.



Dans tous les cas, un diagnostic précis et rapide est utile afin de confirmer l’infection à la fois pour la prise en charge des patients ainsi que pour les systèmes de surveillance de santé publique afin de lancer l’alerte et renforcer les moyens de lutte contre la propagation du virus.



Le secteur de la santé travaille en coordination avec les autorités locales pour surveiller les épidémies, intervenir dans les zones à risque et renforcer les campagnes de sensibilisation du public.



Il est conseillé à la population d’éliminer régulièrement les gîtes larvaires de moustiques, de couvrir les récipients d’eau et de se protéger des piqûres de moustiques. Même de simples mesures préventives hebdomadaires peuvent réduire considérablement les risques de transmission et protéger la santé de la communauté. – VNA

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