Le Vietnam met en garde contre des produits de diversification alimentaire HiPP après un rappel en Autriche

Hanoï (VNA) - Le 19 avril, l'Administration alimentaire du Vietnam (VFA) relevant du ministère de la Santé a adressé un document aux Services de la santé des villes et provinces, au Département de la sécurité sanitaire des aliments de Hô Chi Minh-Ville ainsi qu’aux antennes locales, afin d’émettre une alerte concernant des aliments pour bébés de la marque HiPP.



Selon la VFA, le même jour, l'Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire (AGES), a annoncé que HiPP - fabricant leader d'aliments pour bébés - ainsi que la chaîne de supermarchés SPAR avaient procédé au retrait de l’ensemble des pots "carotte et pomme de terre" (HiPP Vegetable Carrot with Potato, 190 g) dans environ 1 500 magasins à travers l’Autriche, en raison de soupçons de contamination par du raticide.



Afin de protéger la santé des consommateurs, la VFA demande aux unités concernées de vérifier en urgence les procédures d’enregistrement et d’auto-déclaration de ces produits. Les entreprises impliquées doivent informer les distributeurs et les consommateurs de cesser immédiatement toute utilisation, organiser le retrait conformément aux recommandations du fabricant et rendre compte des volumes importés, écoulés et encore en stock, tout en proposant des mesures de traitement adaptées.



La VFA a également appelé à renforcer la communication pour dissuader l’utilisation des lots concernés et a exigé un rapport détaillé des mesures prises avant le 27 avril 2026.



Par ailleurs, une demande a été adressée à l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce afin de notifier les plateformes de vente en ligne et les sites marchands. Ceux-ci sont invités à suspendre la commercialisation des produits concernés (s’ils sont présents sur le marché vietnamien), à retirer les informations y afférentes et à appliquer les dispositions légales en vigueur.



De son côté, la marque allemande HiPP a annoncé le 18 avril un rappel de sa purée "carottes et pommes de terre" dans les supermarchés SPAR en Autriche, après la suspicion d’introduction d’une substance dangereuse dans sa purée.



Le fabricant a exhorté les consommateurs à ne pas utiliser ces produits, avertissant d’un risque grave pour la santé. Les pots concernés sont identifiables par une étiquette blanche avec un cercle rouge au fond et peuvent être retournés au point de vente.



Selon l'AGES, cet événement survient deux mois seulement après le rappel de plus de 120 lots de lait infantile par le groupe français Danone en Autriche et en Allemagne. -VNA