Santé

Le Vietnam soutient les engagements mondiaux «Une seule santé» au Sommet de Lyon

Le Vietnam met activement en œuvre l'approche «Une seule santé» dans le cadre du One Health Partnership (OHP), sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l’Environnement, et en étroite coordination avec le ministère de la Santé, les autres ministères concernés et les partenaires internationaux.

Un colloque se tient dans le cadre du Sommet « One Health ». Photo : VNA
Un colloque se tient dans le cadre du Sommet « One Health ». Photo : VNA

Paris (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, chef de file du Partenariat vietnamien « One Health » pour les zoonoses (OHP), a réaffirmé son soutien ferme aux engagements politiques mondiaux en faveur de l’approche One Health (Une Seule Santé) et aux initiatives internationales portées par la France.

Cette déclaration a été faite à l’occasion du Sommet « One Health » qui se tient à Lyon du 5 au 7 avril, avec une session de haut niveau organisée le 7 avril, Journée mondiale de la santé. Le ministère vietnamien a salué l’organisation de ce sommet par le gouvernement français, le qualifiant de forum majeur pour faire progresser les engagements politiques globaux et renforcer la coopération internationale dans la prévention des zoonoses.

Le Vietnam met activement en œuvre l'approche «Une seule santé» dans le cadre du One Health Partnership (OHP), sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l’Environnement, et en étroite coordination avec le ministère de la Santé, les autres ministères concernés et les partenaires internationaux. Le ministère a souligné que la France et ses institutions, notamment le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), figurent parmi les partenaires clés de ce processus, apportant une assistance technique, une collaboration en matière de recherche et un soutien politique.

Le Vietnam est également un membre actif de l'initiative PREZODE (Preventing ZOonotic Disease Emergence), lancée par le président français, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de prévention de l'émergence de maladies transmises de l'animal à l'homme par une approche globale et préventive.

À cette occasion, le ministère vietnamien a exprimé sa volonté de renforcer sa coopération avec le gouvernement français dans le cadre de l’OHP du Vietnam et a réaffirmé sa disponibilité à participer plus activement aux prochaines conférences, notamment à travers des interventions de haut niveau et des contributions techniques approfondies.

Le Vietnam a commencé à appliquer l’approche « Une seule santé » en 2003 avec la création du Partenariat pour les grippes aviaire et humaine (PAHI), en réponse aux épidémies de grippe aviaire ayant des répercussions importantes sur la santé publique, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. En 2016, afin de mieux répondre à l’évolution des risques zoonotiques et émergents, le PAHI a été transformé en One Health Partnership (OHP), un cadre global aligné sur la tendance mondiale « Une seule santé ».

Pour la période 2021-2025, l’OHP du Vietnam a été officiellement approuvé et mis en œuvre en tant que mécanisme national de coordination intersectorielle.

Coprésidé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le ministère de la Santé, ce cadre comprend 35 partenaires signataires officiels et plus de 70 partenaires internationaux participant régulièrement. Si certains partenaires, comme les organisations multilatérales et l'Union européenne, ne signent pas d'accords formels en raison de leurs procédures internes, ils restent activement engagés dans le soutien au partage des connaissances, aux initiatives et aux programmes « Une seule santé » au Vietnam.

Le Sommet « One Health » de Lyon, événement phare de la présidence française du G7 et neuvième édition des Sommets « One Planet », a mis pour la première fois en lumière la notion d’« Une seule santé », reconnaissant que la santé humaine, animale, végétale et celle des écosystèmes sont étroitement liées. Le sommet vise à transformer les engagements politiques en actions concrètes dans des domaines tels que la prévention des maladies, le renforcement des capacités de réponse, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, le développement de systèmes alimentaires durables et la protection de l’environnement.-VNA

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