Hô Chi Minh-Ville déploie des dépistages de santé gratuits pour les résidents

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le département de la santé de Hô Chi Minh-Ville a lancé simultanément dimanche 5 avril 64 sites de dépistage de santé gratuits pour environ 16.000 résidents, marquant le premier programme communautaire à grande échelle de la ville pour élargir l’accès aux soins de santé préventifs.



Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des habitants et à renforcer les soins médicaux de proximité, avec pour objectif à long terme d’étendre les services de santé préventifs aux quelque 15 millions d’habitants de la ville.



Au siège du Comité populaire de l’arrondissement de Xuân Hoa, des médecins de l’Hôpital dermatologique de Hô Chi Minh-Ville et de l’Hôpital ophtalmologique de Saïgon se sont joints au personnel du centre de santé local pour effectuer des examens médicaux auprès d’environ 250 personnes âgées. Les services proposés comprenaient des examens généraux, des consultations dermatologiques et ophtalmologiques, ainsi que des analyses de sang.



Selon Luu Quôc Hai, directeur du centre de santé du quartier de Xuân Hoa, ce programme permettra aux autorités sanitaires locales de collecter des données de santé et d’élaborer des plans de suivi et de traitement adaptés. Après une première phase, le centre prévoit d’étendre les examens médicaux à tous les habitants et de déployer des équipes de soins à domicile pour assurer des services de proximité là où cela s’avère nécessaire.



Un programme similaire a été organisé dans le quartier de Ba Ria, où l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le centre de santé du quartier, a permis de dépister plus de 200 habitants, principalement des personnes âgées et des femmes. Les dépistages portaient sur des affections telles que les cancers de la thyroïde, du sein et du col de l’utérus, ainsi que sur les maladies gynécologiques courantes.



Les habitants ont salué cette initiative, soulignant que de tels examens nécessitaient auparavant de se déplacer vers les hôpitaux centraux, ce qui entraînait souvent des coûts et des délais supplémentaires.



Dans la commune de Bac Tân Uyên, le centre de santé local s’est associé à l’Hôpital général de Binh Duong pour organiser un dépistage des maladies auprès d’environ 400 habitants, en priorité les personnes âgées, les ménages pauvres ou à faible revenu, les bénéficiaires de programmes sociaux et d’autres groupes vulnérables.



Les équipes médicales ont réalisé des examens dans diverses spécialités, notamment la médecine interne, l’oto-rhino-laryngologie, l’ophtalmologie et la dentisterie, ainsi que des examens diagnostiques tels que l’échographie et l’électrocardiogramme. De nombreuses maladies non transmissibles et affections courantes ont été détectées précocement, permettant ainsi une consultation, un traitement ou une orientation vers un spécialiste en temps opportun.



Selon les autorités sanitaires locales, les programmes de dépistage communautaires sont particulièrement précieux dans les zones éloignées des grands hôpitaux. Ils permettent aux habitants d’accéder à des services spécialisés et renforcent les compétences professionnelles des agents de santé de proximité grâce à la collaboration avec les hôpitaux de niveau supérieur.



Le département municipal de la Santé a indiqué que 58 hôpitaux et centres médicaux, généraux et spécialisés, ont rejoint la campagne. Cette initiative témoigne de la volonté de la ville de passer d’une approche passive de « traitement en cas de maladie » à une gestion proactive de la santé communautaire. Les autorités visent à garantir à chaque habitant au moins un bilan de santé.



En 2026, la ville donnera la priorité aux dépistages pour les groupes nécessitant un suivi régulier, notamment les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes à haut risque. Les habitants pourront également choisir l’établissement de santé le plus proche de chez eux pour leurs bilans de santé, quel que soit leur lieu de résidence, ce qui permettra d’élargir la couverture et de réduire le risque d’exclure des groupes cibles.



Les données de santé collectées grâce à ce programme contribueront à la constitution d’une base de données unifiée pour la gestion de la santé tout au long de la vie, soutenant ainsi le développement d’un système de santé plus moderne, équitable et centré sur les personnes au Vietnam. – VNA

source