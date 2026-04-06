Santé

Hô Chi Minh-Ville déploie des dépistages de santé gratuits pour les résidents

Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des habitants et à renforcer les soins médicaux de proximité, avec pour objectif à long terme d’étendre les services de santé préventifs aux quelque 15 millions d’habitants de la ville.

Professionnels de la santé et résidents de Hô Chi Minh-Ville pratiquent ensemble des exercices de promotion de la santé. Photo: VNA
Professionnels de la santé et résidents de Hô Chi Minh-Ville pratiquent ensemble des exercices de promotion de la santé. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le département de la santé de Hô Chi Minh-Ville a lancé simultanément dimanche 5 avril 64 sites de dépistage de santé gratuits pour environ 16.000 résidents, marquant le premier programme communautaire à grande échelle de la ville pour élargir l’accès aux soins de santé préventifs.

Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des habitants et à renforcer les soins médicaux de proximité, avec pour objectif à long terme d’étendre les services de santé préventifs aux quelque 15 millions d’habitants de la ville.

Au siège du Comité populaire de l’arrondissement de Xuân Hoa, des médecins de l’Hôpital dermatologique de Hô Chi Minh-Ville et de l’Hôpital ophtalmologique de Saïgon se sont joints au personnel du centre de santé local pour effectuer des examens médicaux auprès d’environ 250 personnes âgées. Les services proposés comprenaient des examens généraux, des consultations dermatologiques et ophtalmologiques, ainsi que des analyses de sang.

Selon Luu Quôc Hai, directeur du centre de santé du quartier de Xuân Hoa, ce programme permettra aux autorités sanitaires locales de collecter des données de santé et d’élaborer des plans de suivi et de traitement adaptés. Après une première phase, le centre prévoit d’étendre les examens médicaux à tous les habitants et de déployer des équipes de soins à domicile pour assurer des services de proximité là où cela s’avère nécessaire.

Un programme similaire a été organisé dans le quartier de Ba Ria, où l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le centre de santé du quartier, a permis de dépister plus de 200 habitants, principalement des personnes âgées et des femmes. Les dépistages portaient sur des affections telles que les cancers de la thyroïde, du sein et du col de l’utérus, ainsi que sur les maladies gynécologiques courantes.

Les habitants ont salué cette initiative, soulignant que de tels examens nécessitaient auparavant de se déplacer vers les hôpitaux centraux, ce qui entraînait souvent des coûts et des délais supplémentaires.

Dans la commune de Bac Tân Uyên, le centre de santé local s’est associé à l’Hôpital général de Binh Duong pour organiser un dépistage des maladies auprès d’environ 400 habitants, en priorité les personnes âgées, les ménages pauvres ou à faible revenu, les bénéficiaires de programmes sociaux et d’autres groupes vulnérables.

Les équipes médicales ont réalisé des examens dans diverses spécialités, notamment la médecine interne, l’oto-rhino-laryngologie, l’ophtalmologie et la dentisterie, ainsi que des examens diagnostiques tels que l’échographie et l’électrocardiogramme. De nombreuses maladies non transmissibles et affections courantes ont été détectées précocement, permettant ainsi une consultation, un traitement ou une orientation vers un spécialiste en temps opportun.

Selon les autorités sanitaires locales, les programmes de dépistage communautaires sont particulièrement précieux dans les zones éloignées des grands hôpitaux. Ils permettent aux habitants d’accéder à des services spécialisés et renforcent les compétences professionnelles des agents de santé de proximité grâce à la collaboration avec les hôpitaux de niveau supérieur.

Le département municipal de la Santé a indiqué que 58 hôpitaux et centres médicaux, généraux et spécialisés, ont rejoint la campagne. Cette initiative témoigne de la volonté de la ville de passer d’une approche passive de « traitement en cas de maladie » à une gestion proactive de la santé communautaire. Les autorités visent à garantir à chaque habitant au moins un bilan de santé.

En 2026, la ville donnera la priorité aux dépistages pour les groupes nécessitant un suivi régulier, notamment les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes à haut risque. Les habitants pourront également choisir l’établissement de santé le plus proche de chez eux pour leurs bilans de santé, quel que soit leur lieu de résidence, ce qui permettra d’élargir la couverture et de réduire le risque d’exclure des groupes cibles.

Les données de santé collectées grâce à ce programme contribueront à la constitution d’une base de données unifiée pour la gestion de la santé tout au long de la vie, soutenant ainsi le développement d’un système de santé plus moderne, équitable et centré sur les personnes au Vietnam. – VNA

source
#dépistages de santé gratuits #accès aux soins de santé préventifs #Hô Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh, la ministre de la Sané Dao Hong Lanet les délégués lors de l'événement. Photo d'illustration : Nhan dan.vn

Renforcer les soins de base et améliorer la santé communautaire

Le ministère de la Santé, en coordination avec la Télévision vietnamienne, a organisé le 5 avril au soir, à Hanoï, un programme politico-artistique intitulé « Une population en bonne santé – un pays prospère », en réponse à la première Journée de la santé pour tous (7 avril).

Dans la zone de mesure de la pression artérielle. Photo: VNA

Dépistage du cancer et examen médical gratuits pour 10.000 personnes à Hanoi

Les participants bénéficieront d’un bilan de santé complet grâce à un processus simplifié en un seul lieu, comprenant la mesure de la tension artérielle, l’évaluation de la taille et du poids, le calcul de l’IMC et l’évaluation du risque cardiovasculaire, des analyses de sang, un examen général et des consultations spécialisées en médecine interne, pédiatrie, obstétrique, ophtalmologie, ORL, dentisterie et oncologie.

Au cours des trois premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré plus de 25.000 cas de syndrome pieds-mains-bouche. Photo: VNA

Le Vietnam renforce le diagnostic et le traitement du syndrome pieds-mains-bouche

Face à plus de 25.000 cas de syndrome pieds-mains-bouche enregistrés au premier trimestre 2026, les autorités sanitaires vietnamiennes renforcent la formation médicale, actualisent les protocoles de traitement et appellent à une vigilance accrue, notamment sur l’approvisionnement en médicaments et les mesures de prévention.

L’intelligence artificielle s’impose comme un levier majeur pour renforcer le dépistage précoce des maladies non transmissibles au Vietnam. Photo: VNA

Maladies non transmissibles : l’IA, un tournant pour le dépistage au Vietnam

L’intelligence artificielle s’impose comme un levier majeur pour renforcer le dépistage précoce des maladies non transmissibles au Vietnam, dans un contexte où ces pathologies, responsables de plus de 70 % des décès dans le monde, connaissent une progression rapide. En combinant politiques publiques et transformation numérique, le secteur de la santé accélère sa transition vers une approche préventive, visant à améliorer la qualité des soins et à réduire durablement la charge sanitaire.

La vice-ministre Nguyên Thi Liên Huong se rend au chevet des enfants hospitalisés pour la maladie main-pied-bouche à l’Hôpital pour enfants n°2. Photo : suckhoedoisong.vn

Le Vietnam se mobilise pour contenir l’épidémie de main-pied-bouche

Selon le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville, les établissements de santé locaux ont recensé 10.886 cas de syndrome main-pied-bouche au cours des douze premières semaines de 2026, dont 1.992 hospitalisations et 221 cas graves. Il est à noter que le nombre de cas graves a augmenté rapidement, certains patients présentant une détérioration rapide nécessitant une intervention médicale intensive.

À partir de 2026, tous les habitants de Hô Chi Minh-Ville bénéficieront d’un bilan de santé périodique, au moins une fois par an. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville déploie un suivi de santé annuel pour toute la population

Selon ce plan, d’ici 2030, tous les enfants de moins de 24 mois bénéficieront d’examens, de dépistages, d’un suivi et d’une prise en charge médicale réguliers, conformément à la réglementation. Tous les élèves et étudiants auront droit à au moins un bilan de santé annuel. Par ailleurs, les employés des agences, organisations, entreprises, parcs industriels et zones franches d’exportation bénéficieront d’examens de santé périodiques et d’un dépistage des maladies professionnelles au moins une fois par an.

Scanner pulmonaire réalisé pour un patient à l’Hôpital des maladies pulmonaires de Nam Dinh. Photo: VNA

Tuberculose : l’intégration du dépistage dans les bilans de santé en ligne de mire

La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 9 septembre 2025, a orienté le secteur de la santé vers une approche centrée sur la prévention, avec les soins de santé primaires comme socle. Cette orientation crée des conditions favorables à l’intégration du dépistage de la tuberculose dans les examens médicaux périodiques et les campagnes de dépistage gratuit.

Le Vietnam progresse dans la chirurgie cardiaque pédiatrique complexe

Le Vietnam progresse dans la chirurgie cardiaque pédiatrique complexe

Au cours de la dernière décennie, le Centre cardiovasculaire de l’Hôpital national pédiatrique a réalisé plus de 10 000 opérations à cœur ouvert, 5 000 interventions à cœur fermé et près de 9 000 actes cardiovasculaires et traitements des troubles du rythme. Avec environ 300 chirurgies cardiaques néonatales par an, le centre est désormais la plus grande unité de ce type en Asie du Sud-Est.

L'équipe réalisant la transplantation multi-organes Domino à l'hôpital Viet Duc le 13 mars 2026. Photo : VNA

Première transplantation multi-organes en domino réussie au Vietnam

La première transplantation multi-organes en domino réalisée avec succès au Vietnam. Cette information a été rendue publique dans la matinée du 19 mars, à Hanoï, à l'issue d'une conférence de presse organisée par le Département de gestion des examens et traitements médicaux du ministère de la Santé, en collaboration avec l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc.