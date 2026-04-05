Santé

Le Vietnam promeut la prévention à l’occasion de la Journée nationale de la santé

Un meeting marquant la Journée nationale de la santé du 7 avril, placée sous le thème : « Prévenir activement les maladies – Pour un Vietnam en bonne santé » a eu lieu dans la matinée du 5 avril, au parc Thong Nhat à Hanoï.

Des délégués participent à la marche « Pour un Vietnam en bonne santé ». Photo : VNA
Des délégués participent à la marche « Pour un Vietnam en bonne santé ». Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 5 avril, au parc Thong Nhat à Hanoï, la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, en coordination avec le ministère de la Santé, a organisé un meeting marquant la Journée nationale de la santé du 7 avril, placée sous le thème : « Prévenir activement les maladies – Pour un Vietnam en bonne santé ».

Il s’agit de la première année où cette initiative est déployée de manière coordonnée à l’échelle nationale.

L’organisation, pour la première fois, de cette Journée nationale de la santé à l’échelle nationale est considérée comme une concrétisation de l’orientation visant à passer d’une logique de « traitement » à une logique de « prévention », en lien avec l’exigence d’une prise en charge globale et continue de la santé tout au long de la vie.

Selon Trinh Van Quyet, président de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, en dépit d'importants acquis sanitaires, le profil épidémiologique évolue rapidement, avec une hausse des maladies non transmissibles, un vieillissement accéléré de la population et des risques persistants de nouvelles épidémies. Sans une prévention active, le pays devra payer un lourd tribut en termes de coûts, de qualité de vie et de compétitivité nationale.

La prévention ne constitue pas seulement une réponse sanitaire, mais une responsabilité de l’ensemble de la société et une exigence du développement national dans la nouvelle phase.

Trinh Van Quyet a appelé à renforcer la prise de conscience dans toute la société, en soulignant que la prévention devait être considérée comme une stratégie de long terme, impliquant la responsabilité de chaque individu, de chaque famille et de l’ensemble du système politique.

Selon la ministre de la Santé, Dao Hong Lan, la prévention ne relève pas seulement du secteur de la santé, mais de la responsabilité de tout le système politique et de l’ensemble de la société, dont les citoyens sont les acteurs centraux.

De son côté, le vice-président permanent et secrétaire général du Comité central de l’Association des jeunes médecins du Vietnam, Nguyen Huu Tu, a indiqué que l’événement avait mobilisé plus de 300 médecins issus de 19 hôpitaux centraux, ainsi qu’un système moderne d’équipements médicaux pour le dépistage, le diagnostic et le conseil en santé.

Fait notable, environ 8.000 personnes se sont inscrites pour bénéficier de consultations et de conseils de santé dans le cadre du programme. -VNA

#en bonne santé #Prévenir activement les maladies #Journée nationale de la santé
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Voir plus

Dans la zone de mesure de la pression artérielle. Photo: VNA

Dépistage du cancer et examen médical gratuits pour 10.000 personnes à Hanoi

Les participants bénéficieront d’un bilan de santé complet grâce à un processus simplifié en un seul lieu, comprenant la mesure de la tension artérielle, l’évaluation de la taille et du poids, le calcul de l’IMC et l’évaluation du risque cardiovasculaire, des analyses de sang, un examen général et des consultations spécialisées en médecine interne, pédiatrie, obstétrique, ophtalmologie, ORL, dentisterie et oncologie.

Au cours des trois premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré plus de 25.000 cas de syndrome pieds-mains-bouche. Photo: VNA

Le Vietnam renforce le diagnostic et le traitement du syndrome pieds-mains-bouche

Face à plus de 25.000 cas de syndrome pieds-mains-bouche enregistrés au premier trimestre 2026, les autorités sanitaires vietnamiennes renforcent la formation médicale, actualisent les protocoles de traitement et appellent à une vigilance accrue, notamment sur l’approvisionnement en médicaments et les mesures de prévention.

L’intelligence artificielle s’impose comme un levier majeur pour renforcer le dépistage précoce des maladies non transmissibles au Vietnam. Photo: VNA

Maladies non transmissibles : l’IA, un tournant pour le dépistage au Vietnam

L’intelligence artificielle s’impose comme un levier majeur pour renforcer le dépistage précoce des maladies non transmissibles au Vietnam, dans un contexte où ces pathologies, responsables de plus de 70 % des décès dans le monde, connaissent une progression rapide. En combinant politiques publiques et transformation numérique, le secteur de la santé accélère sa transition vers une approche préventive, visant à améliorer la qualité des soins et à réduire durablement la charge sanitaire.

La vice-ministre Nguyên Thi Liên Huong se rend au chevet des enfants hospitalisés pour la maladie main-pied-bouche à l’Hôpital pour enfants n°2. Photo : suckhoedoisong.vn

Le Vietnam se mobilise pour contenir l’épidémie de main-pied-bouche

Selon le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville, les établissements de santé locaux ont recensé 10.886 cas de syndrome main-pied-bouche au cours des douze premières semaines de 2026, dont 1.992 hospitalisations et 221 cas graves. Il est à noter que le nombre de cas graves a augmenté rapidement, certains patients présentant une détérioration rapide nécessitant une intervention médicale intensive.

À partir de 2026, tous les habitants de Hô Chi Minh-Ville bénéficieront d’un bilan de santé périodique, au moins une fois par an. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville déploie un suivi de santé annuel pour toute la population

Selon ce plan, d’ici 2030, tous les enfants de moins de 24 mois bénéficieront d’examens, de dépistages, d’un suivi et d’une prise en charge médicale réguliers, conformément à la réglementation. Tous les élèves et étudiants auront droit à au moins un bilan de santé annuel. Par ailleurs, les employés des agences, organisations, entreprises, parcs industriels et zones franches d’exportation bénéficieront d’examens de santé périodiques et d’un dépistage des maladies professionnelles au moins une fois par an.

Scanner pulmonaire réalisé pour un patient à l’Hôpital des maladies pulmonaires de Nam Dinh. Photo: VNA

Tuberculose : l’intégration du dépistage dans les bilans de santé en ligne de mire

La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 9 septembre 2025, a orienté le secteur de la santé vers une approche centrée sur la prévention, avec les soins de santé primaires comme socle. Cette orientation crée des conditions favorables à l’intégration du dépistage de la tuberculose dans les examens médicaux périodiques et les campagnes de dépistage gratuit.

Le Vietnam progresse dans la chirurgie cardiaque pédiatrique complexe

Le Vietnam progresse dans la chirurgie cardiaque pédiatrique complexe

Au cours de la dernière décennie, le Centre cardiovasculaire de l’Hôpital national pédiatrique a réalisé plus de 10 000 opérations à cœur ouvert, 5 000 interventions à cœur fermé et près de 9 000 actes cardiovasculaires et traitements des troubles du rythme. Avec environ 300 chirurgies cardiaques néonatales par an, le centre est désormais la plus grande unité de ce type en Asie du Sud-Est.

L'équipe réalisant la transplantation multi-organes Domino à l'hôpital Viet Duc le 13 mars 2026. Photo : VNA

Première transplantation multi-organes en domino réussie au Vietnam

La première transplantation multi-organes en domino réalisée avec succès au Vietnam. Cette information a été rendue publique dans la matinée du 19 mars, à Hanoï, à l'issue d'une conférence de presse organisée par le Département de gestion des examens et traitements médicaux du ministère de la Santé, en collaboration avec l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc.