Hô Chi Minh-Ville : 16 000 examens gratuits et soins de proximité renforcés

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Déparrtement de la Santé de Ho Chi Minh-Ville a simultanément déployé le 5 avril, 64 points d’examen médical gratuit, permettant à environ 16 000 habitants d’en bénéficier. C’est la première fois que la mégapole organise une opération de dépistage et de conseil de cette envergure, visant à renforcer l’accès aux soins préventifs pour ses quelque 15 millions d’habitants directement au sein de la communauté.

Au siège du Comité populaire du quartier de Xuan Hoa, des médecins des hôpitaux de Dermatologie et d’Ophtalmologie de Saïgon, en collaboration avec le centre de santé local, ont examiné 250 personnes âgées. Le programme comprenait des examens généraux, dermatologiques, ophtalmologiques ainsi que des analyses sanguines.

Selon le docteur Ton That Cac, directeur du centre de santé de Ba Ria, ces actions sensibilisent la population à la prévention active, particulièrement chez les groupes vulnérables vivant loin des centres hospitaliers de pointe. L’objectif à terme est que chaque citoyen bénéficie d’un bilan de santé annuel.

Dans la commune de Bac Tan Uyen, 400 personnes, dont des ménages pauvres et des bénéficiaires de politiques sociales, ont accédé à des soins spécialisés (ORL, stomatologie, échographie, électrocardiogramme). Cette collaboration permet également de renforcer les compétences techniques du personnel médical de proximité.

Selon le Département municipal de la Santé, cette campagne mobilise 58 hôpitaux et centres médicaux. Le dépistage couvre un large spectre : maladies non transmissibles (hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires), cancers et troubles divers (santé mentale, musculo-squelettique). Le secteur privé sera prochainement sollicité pour accroître ces ressources.

Cette initiative marque un changement de paradigme : passer d'une « médecine curative passive » à une « gestion proactive de la santé ». Elle s'inscrit dans le modèle de soins par secteur résidentiel, renforçant le lien entre les hôpitaux de dernier recours et les structures de base.

Le Professeur associé, Dr. Tang Chi Thuong, directeur du Département municipal de la Santé, a indiqué que l'objectif fixé par les autorités municipales est d'assurer un examen annuel à 100 % de la population. En 2026, la priorité sera donnée aux personnes âgées et aux malades chroniques. Compte tenu de la forte mobilité de la population (travailleurs migrants, ouvriers), les citoyens pourront choisir le centre de santé le plus pratique pour eux, indépendamment de leur lieu de résidence officielle.

Ces examens permettront de collecter des données de santé individuelles pour alimenter un système de gestion numérique unifié tout au long de la vie. Cette étape est cruciale pour bâtir un système de santé moderne, équitable et humaniste, centré sur le patient. -VNA