Renforcer les soins de base et améliorer la santé communautaire

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé, en coordination avec la Télévision vietnamienne, a organisé le 5 avril au soir, à Hanoï, un programme politico-artistique intitulé « Une population en bonne santé – un pays prospère », en réponse à la première Journée de la santé pour tous (7 avril).
Cet événement s’inscrit dans une campagne de communication visant à concrétiser l’orientation stratégique consistant à passer d’une approche centrée sur le traitement des maladies à une priorité accordée à la prévention, conformément à la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique sur la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.
Parmi les participants figuraient la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et la ministre de la Sané Dao Hong Lan, ainsi que des représentants des ministères, des autorités de Hanoï, de Organisation mondiale de la Santé, d’organisations internationales, d’hôpitaux et du corps médical.
S’exprimant lors de l’événement, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh a souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre efficace de la Résolution 72 à tous les niveaux, en mettant l’accent sur le perfectionnement des politiques de santé, le renforcement du système de santé préventive et des soins de base, ainsi que sur la gestion globale de la santé de la population et la détection précoce des maladies.
Elle a également insisté sur la nécessité de renouveler l’éducation physique et la nutrition scolaire, de promouvoir des modes de vie sains chez les élèves et les étudiants, d’assurer la sécurité alimentaire et environnementale, et de sensibiliser davantage la population. Elle a en outre appelé à renforcer le rôle des autorités locales et la supervision des organisations sociopolitiques.
Selon elle, l’Assemblée nationale accorde une priorité à l’amélioration du cadre juridique dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention et d’assurance maladie, afin de bâtir un système de santé équitable et efficace, garantissant l’accès aux soins pour tous, sans laisser personne de côté.
Elle a par ailleurs souligné que la protection de la santé relève d’abord de la responsabilité individuelle, rappelant qu’un pays ne peut se développer durablement qu’avec une population en bonne santé. Il est ainsi essentiel de promouvoir des modes de vie sains, de maintenir une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et une prévention active au sein de chaque famille.
Le programme s’est articulé autour de trois volets reflétant les piliers du système de santé et une nouvelle approche des soins. Le premier, intitulé « Les efforts du secteur de la santé », a mis en lumière les initiatives déployées dans les zones de première ligne, notamment à l’hôpital général de Vân Don et dans le district insulaire de Cô Tô (province de Quang Ninh), où la combinaison des modèles civilo-militaires et l’application des technologies numériques ont amélioré l’accès aux services de santé dans les zones défavorisées.
Le deuxième volet a présenté des modèles exemplaires de « médecins au service d’une population en bonne santé », notamment à Dong Nai, où les services de santé de base contribuent à la construction de communautés saines au niveau communal, avec le soutien de groupes de médecins bénévoles intervenant dans les zones reculées pour assurer dépistage, conseils nutritionnels et sensibilisation à la prévention.
Le troisième volet a mis l’accent sur la promotion d’une culture de la santé au sein de la population, à travers des exemples de personnes âgées maintenant une activité physique régulière et participant à des activités sportives, illustrant le rôle actif de chacun dans la protection de sa santé.
À cette occasion, les représentants des unités relevant du ministère de la Santé ont également fourni des informations sur plusieurs politiques très attendues, notamment le projet d’examens de santé périodiques gratuits et l’élargissement des prestations de l’assurance maladie. - VNA
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