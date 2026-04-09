Quang Ninh : 100 % des démarches administratives traitées en ligne

Quang Ninh (VNA) – Après neuf mois de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux (depuis le 1er juillet 2025), la province de Quang Ninh a enregistré des résultats globaux en matière de transformation numérique.



Le système d’information pour le traitement des procédures administratives a été déployé de manière unifiée, garantissant que 100 % des démarches sont désormais traitées sur l’environnement numérique.



Parallèlement à la disponibilité de 100 % des services publics en ligne, plus de 80 % des documents échangés entre les organismes administratifs sont sous forme électronique avec signature numérique.



La couverture 5G atteint 94 % de la population et 100 % des adultes éligibles disposent d’un compte d’identification électronique.



Le Centre d’opération intelligent (IOC) joue un rôle clé dans l’analyse des données et l’aide à la décision.



Au premier trimestre 2026, la province a poursuivi le déploiement du mouvement « alphabétisation numérique », tout en expérimentant l’application de l’intelligence artificielle dans 118 établissements scolaires.



La mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur « les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale » et le large soutien de la population constituent un moteur important pour accélérer la modernisation administrative et favoriser un développement durable. -VNA