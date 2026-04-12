Société

Cân Tho fait de l’anglais une seconde langue pour renforcer l’intégration

Dans le delta du Mékong, la ville de Cân Tho adopte un projet ambitieux visant à faire de l’anglais un outil d’apprentissage, de communication et de gestion dans les établissements scolaires.

Des élèves à Cân Tho participent à des concours de programmation robotique entièrement en anglais.
Des élèves à Cân Tho participent à des concours de programmation robotique entièrement en anglais.

Cân Tho (VNA) - L’introduction de l’anglais en tant que seconde langue dans le système éducatif ne se limite plus aux grands centres urbains, mais s’impose désormais comme une tendance structurante dans la stratégie de développement des ressources humaines. Dans le delta du Mékong, la ville de Cân Tho illustre cette dynamique en adoptant un projet ambitieux visant à faire de l’anglais un outil d’apprentissage, de communication et de gestion dans les établissements scolaires.

Ce projet marque une évolution significative, passant d’une logique d’« apprentissage d’une langue étrangère » à celle d’« utilisation effective de la langue ». D’ici à 2030, Cân Tho prévoit de généraliser l’enseignement de l’anglais dès la première année du primaire dans l’ensemble des établissements, avec un investissement estimé à plus de 705 milliards de dôngs, destiné notamment au développement des infrastructures numériques, des ressources pédagogiques et à la formation des enseignants.

Cette orientation vise à exploiter la période précoce d’apprentissage des langues, considérée comme déterminante pour développer des réflexes naturels de communication. Elle s’inscrit également dans une approche différenciée, avec une priorité accordée aux zones moins favorisées afin de réduire les inégalités d’accès à l’éducation et de garantir une mise en œuvre homogène.

À moyen et long termes, la ville ambitionne de développer des modèles d’enseignement renforcé et bilingue entre 2030 et 2035, avant de généraliser l’usage de l’anglais comme langue d’apprentissage dans l’ensemble du système éducatif à l’horizon 2045. Dans l’enseignement supérieur, l’objectif est que toutes les institutions utilisent l’anglais comme langue principale d’enseignement et de recherche.

Avec plus de 1.200 établissements éducatifs et environ 670.000 élèves, Cân Tho a déjà enregistré des progrès notables dans l’enseignement de l’anglais. Toutefois, celui-ci reste encore largement perçu comme une discipline académique plutôt que comme un outil de communication courant, tandis que les disparités en matière de compétences linguistiques des enseignants et d’infrastructures constituent encore des défis majeurs.

Dans les universités, plusieurs programmes entièrement dispensés en anglais ont été mis en place. Les experts soulignent que l’efficacité de cette orientation repose avant tout sur la création d’un environnement linguistique immersif, permettant un usage régulier et approfondi de l’anglais dans les activités académiques.

Selon des responsables universitaires, le principal défi demeure le facteur humain, notamment l’hétérogénéité des niveaux linguistiques parmi les enseignants et les étudiants, ainsi que la maîtrise insuffisante de l’expression orale. Pour y remédier, une approche bilingue est préconisée, intégrant l’anglais dans l’ensemble des activités académiques, de l’enseignement à la recherche, en passant par la gestion institutionnelle.

Dans cette optique, le développement d’un écosystème académique bilingue complet est envisagé, incluant des supports pédagogiques, des plateformes numériques et des systèmes de gestion accessibles en vietnamien et en anglais. Parallèlement, certaines universités ont déjà adopté des modèles de formation avancés, intégrant des programmes internationaux, des enseignants étrangers, des infrastructures modernes et des échanges académiques, afin de créer un environnement d’apprentissage conforme aux standards internationaux.

Au-delà de sa dimension éducative, ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de développement socio-économique. En renforçant les compétences linguistiques et l’ouverture internationale des jeunes générations, Cân Tho entend accroître sa compétitivité, favoriser l’attractivité des investissements et s’intégrer plus profondément dans les dynamiques régionales et mondiales.

Plus qu’une réforme pédagogique, l’initiative vise ainsi à poser les fondements d’un écosystème éducatif moderne, où l’anglais devient un outil quotidien au service de l’apprentissage, de l’innovation et de l’intégration internationale. -VNA

source
#Cân Tho #anglais #langue
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH

Deux scientifiques vietnamiens décorés des Palmes académiques

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université. Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares.

L'ambassadeur du Vienam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

L’Allemagne et le Vietnam souhaitent hisser la coopération dans le domaine du travail au rang de pilier majeur de leur partenariat stratégique, tout en renforçant la coordination en matière de formation professionnelle et de mobilité de la main-d’œuvre, ont affirmé des responsables des deux pays lors d’une réunion tenue le 9 avril à Berlin.

Adoptée en 2016, la loi sur la Croyance et la Religion joue un rôle essentiel dans la garantie de la liberté religieuse au Vietnam. Photo: VNA

Révision de la loi sur la Croyance et la Religion : vers un cadre pour le cyberespace

La loi, adoptée par la 14e Assemblée nationale, a largement contribué à assurer la liberté de culte et à faciliter les activités des dignitaires religieux et des fidèles. Néanmoins, le développement rapide des sciences et des technologies a révélé des vides juridiques, en particulier concernant les pratiques religieuses en ligne.

La transformation numérique au Centre de services administratifs publics de Quang Thiện (Ninh Bình) facilite et accélère les démarches des citoyens. Photo : VNA

Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

En s’appuyant sur l’innovation technologique dès l’échelon communal, Ninh Binh pose les bases d’une gouvernance moderne, transparente et orientée vers les citoyens, tout en affirmant la transformation numérique comme un moteur clé du développement socio-économique durable.

Des collaborateurs sociaux accompagnent T.A.T. (née en 2013) dans ses activités d’apprentissage et de vie quotidienne au sein de la maison d’accueil temporaire du modèle "Bồ Công Anh", située dans le quartier de Hạnh Thong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Programme de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre pour la période 2026-2030

Le Vietnam a adopté un nouveau programme national pour la période 2026-2030 visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur le genre, avec pour objectif d’assurer d’ici 2030 un accès universel des victimes à des services d’assistance adaptés, tout en renforçant la coordination institutionnelle, la transformation numérique et les mécanismes de protection au sein de la société.