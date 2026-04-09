Société

Programme de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre pour la période 2026-2030

Le Vietnam a adopté un nouveau programme national pour la période 2026-2030 visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur le genre, avec pour objectif d’assurer d’ici 2030 un accès universel des victimes à des services d’assistance adaptés, tout en renforçant la coordination institutionnelle, la transformation numérique et les mécanismes de protection au sein de la société.

Des collaborateurs sociaux accompagnent T.A.T. (née en 2013) dans ses activités d’apprentissage et de vie quotidienne au sein de la maison d’accueil temporaire du modèle "Bồ Công Anh", située dans le quartier de Hạnh Thong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Des collaborateurs sociaux accompagnent T.A.T. (née en 2013) dans ses activités d’apprentissage et de vie quotidienne au sein de la maison d’accueil temporaire du modèle "Bồ Công Anh", située dans le quartier de Hạnh Thong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé la décision n° 625/QĐ-TTg du 6 avril 2026, promulguant le Programme de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre pour la période 2026-2030.

Ce programme vise à réduire la violence basée sur le genre à l’échelle nationale, en renforçant les actions d’éducation et de sensibilisation afin de favoriser des changements durables de comportement. Il prévoit également l’extension de modèles de services d’assistance centrés sur les victimes, garantissant que toute personne, en particulier les femmes et les filles, puisse accéder en temps opportun à des services de soutien et de protection, et vivre dans un environnement sûr, égalitaire et exempt de violence.

D’ici 2030, l’objectif est que 100 % des victimes de violences basées sur le genre soient identifiées et aient accès à au moins un service d’assistance approprié. Chaque province ou ville relevant de l’autorité centrale devra disposer d’au moins cinq structures d’hébergement d’urgence communautaires, conformes aux normes et adaptées aux réalités locales.

Le programme fixe également pour objectif que 60 % des provinces et villes mettent en place des mécanismes de coordination intersectorielle. Parallèlement, 100 % d’entre elles devront déployer des dispositifs de réception en ligne ou des applications numériques dédiées à la gestion et à l’accompagnement des victimes. En outre, tous les établissements éducatifs devront élaborer et appliquer des procédures de prévention, de détection et de réponse à la violence basée sur le genre, tandis que toutes les entreprises devront intégrer des dispositions relatives à la prévention du harcèlement au travail, conformément au Code du travail.

En outre, 80 % des agents publics, travailleurs sociaux et collaborateurs concernés bénéficieront de formations visant à renforcer leurs connaissances et leurs compétences, notamment en matière d’assistance et de soutien juridique aux victimes.

Afin d’atteindre ces objectifs, le programme s’articule autour de cinq axes principaux. Premièrement, le renouvellement des activités de communication et d’éducation, avec le passage d’une sensibilisation générale à une approche orientée vers le changement de comportement, ainsi qu’un renforcement des compétences en matière de sécurité numérique, en particulier chez les jeunes.

Deuxièmement, le développement et la généralisation de modèles de services intégrés d’assistance, combinant soins de santé, soutien psychologique et conseil juridique, ainsi que l’amélioration des structures d’hébergement, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables tels que les femmes handicapées, issues de minorités ethniques ou migrantes.

Troisièmement, le renforcement des mécanismes de coordination intersectorielle et des activités de contrôle entre les ministères, les organes centraux et les autorités locales.

Quatrièmement, le renforcement des capacités des personnels concernés, notamment par des formations spécialisées permettant une détection précoce et une intervention rapide, y compris face aux violences en ligne.

Enfin, cinquièmement, la promotion de la coopération internationale et de la transformation numérique, afin de mobiliser des ressources, de partager des expériences et de développer des systèmes de données intégrés pour une gestion plus efficace de la prévention et de la réponse à la violence basée sur le genre. -VNA

#violence basée sur le genre
Suivez VietnamPlus

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Voir plus

Opération de remorquage pour le bateau de pêche QNg 90251 TS. Photo diffusée par la VNA

Trente-six pêcheurs secourus après l’avarie de leur bateau près de Truong Sa

Le 5 avril, à 8h, le KN475 a commencé à remorquer le bateau de pêche en panne vers l’île de Da Tây A. L’opération de remorquage s’est déroulée sans incident et, à 18h30, le bateau de pêche et son équipage sont arrivés à destination. Des réparations et des mesures d’assistance supplémentaires ont alors été mises en place.

Photo d'illustration ; Báo Điện tử Chính phủ

Vietnam : cap sur cinq villes de rang international d’ici 2045

Le gouvernement vietnamien a adopté un programme d’action actualisé visant à accélérer l’urbanisation durable, avec l’objectif de porter le taux d’urbanisation à plus de 50 % d’ici 2030 et de faire émerger au moins cinq villes de rang international à l’horizon 2045.

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.