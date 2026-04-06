Trente-six pêcheurs secourus après l’avarie de leur bateau près de Truong Sa

Quang Ngai (VNA) – Les forces de surveillance des pêches ont réussi à secourir et à remorquer un bateau de pêche avec 36 pêcheurs à bord après qu’il ait subi une panne de moteur alors qu’il opérait dans les eaux de la zone spéciale de Truong Sa, dans la province de Khanh Hoa, dans le Centre-Sud.



Selon l’équipe de surveillance des pêches n°4, le bateau KN475 a été dépêché à temps pour porter assistance au bateau de pêche QNg 90251 TS, commandé par Nguyên Duy Thành, un habitant originaire de la commune de Binh Son, province de Quang Ngai. Le bateau avait quitté le port de Son Cân le 3 mars pour une sortie de pêche au calamar.



Le 4 avril, vers 14 h, alors qu’il naviguait au sud-ouest de l’île de An Bang, dans la zone spéciale de Truong Sa, le bateau a subi une grave avarie de moteur qui l’a empêché de manœuvrer.



Malgré les efforts de l’équipage, le problème de moteur est resté irrémédiable. Le capitaine a alors contacté la station radio côtière de Nha Trang et a lancé un appel de détresse.



Dès réception de l’alerte, le bateau KN475 s’est immédiatement rendu sur place. À 0h30 le 5 avril, les agents de surveillance des pêches ont atteint le bateau de pêche en difficulté et déployé une équipe de soutien pour évaluer la situation. Les premières inspections ont confirmé que les 36 pêcheurs étaient sains et saufs et en bonne santé.



Des vérifications techniques ont permis d’identifier par la suite la cause de la panne : un endommagement du boîtier de commande de la pompe à injection haute pression, une défaillance irréparable en mer. Compte tenu des circonstances, l’équipe de secours a décidé de remorquer le bateau vers l’île de Da Tây A.



Jusqu’à 8h00, le même jour, le KN475 a commencé à remorquer le bateau de pêche en panne vers l’île de Da Tây A. L’opération de remorquage s’est déroulée sans incident et, à 18 h 30, le bateau et son équipage étaient arrivés sur l’île sans encombre. Des réparations et des mesures d’assistance supplémentaires ont alors été mises en place. – VNA

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