Société

Trente-six pêcheurs secourus après l’avarie de leur bateau près de Truong Sa

Le 5 avril, à 8h, le KN475 a commencé à remorquer le bateau de pêche en panne vers l’île de Da Tây A. L’opération de remorquage s’est déroulée sans incident et, à 18h30, le bateau de pêche et son équipage sont arrivés à destination. Des réparations et des mesures d’assistance supplémentaires ont alors été mises en place.

Opération de remorquage pour le bateau de pêche QNg 90251 TS. Photo diffusée par la VNA
Opération de remorquage pour le bateau de pêche QNg 90251 TS. Photo diffusée par la VNA

Quang Ngai (VNA) – Les forces de surveillance des pêches ont réussi à secourir et à remorquer un bateau de pêche avec 36 pêcheurs à bord après qu’il ait subi une panne de moteur alors qu’il opérait dans les eaux de la zone spéciale de Truong Sa, dans la province de Khanh Hoa, dans le Centre-Sud.

Selon l’équipe de surveillance des pêches n°4, le bateau KN475 a été dépêché à temps pour porter assistance au bateau de pêche QNg 90251 TS, commandé par Nguyên Duy Thành, un habitant originaire de la commune de Binh Son, province de Quang Ngai. Le bateau avait quitté le port de Son Cân le 3 mars pour une sortie de pêche au calamar.

Le 4 avril, vers 14 h, alors qu’il naviguait au sud-ouest de l’île de An Bang, dans la zone spéciale de Truong Sa, le bateau a subi une grave avarie de moteur qui l’a empêché de manœuvrer.

Malgré les efforts de l’équipage, le problème de moteur est resté irrémédiable. Le capitaine a alors contacté la station radio côtière de Nha Trang et a lancé un appel de détresse.

Dès réception de l’alerte, le bateau KN475 s’est immédiatement rendu sur place. À 0h30 le 5 avril, les agents de surveillance des pêches ont atteint le bateau de pêche en difficulté et déployé une équipe de soutien pour évaluer la situation. Les premières inspections ont confirmé que les 36 pêcheurs étaient sains et saufs et en bonne santé.

Des vérifications techniques ont permis d’identifier par la suite la cause de la panne : un endommagement du boîtier de commande de la pompe à injection haute pression, une défaillance irréparable en mer. Compte tenu des circonstances, l’équipe de secours a décidé de remorquer le bateau vers l’île de Da Tây A.

Jusqu’à 8h00, le même jour, le KN475 a commencé à remorquer le bateau de pêche en panne vers l’île de Da Tây A. L’opération de remorquage s’est déroulée sans incident et, à 18 h 30, le bateau et son équipage étaient arrivés sur l’île sans encombre. Des réparations et des mesures d’assistance supplémentaires ont alors été mises en place. – VNA

source
#pêcheurs secourus #zone spéciale de Truong Sa
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo d'illustration ; Báo Điện tử Chính phủ

Vietnam : cap sur cinq villes de rang international d’ici 2045

Le gouvernement vietnamien a adopté un programme d’action actualisé visant à accélérer l’urbanisation durable, avec l’objectif de porter le taux d’urbanisation à plus de 50 % d’ici 2030 et de faire émerger au moins cinq villes de rang international à l’horizon 2045.

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.

Plus de 60 Vietnamiens de l'étranger représentant 24 pays et territoires ont achevé leur visite auprès des soldats et de la population de Truong Sa et de la plateforme DK1, dans le cadre du programme « Navire de la Grande Union » (18-26 avril 2025). Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les talents internationaux et la diaspora

Le Premier ministre a signé la décision n° 530/QĐ-TTg approuvant un programme visant à attirer au Vietnam des experts et scientifiques étrangers et de la diaspora afin d’enseigner, de mener des recherches et de travailler au sein d'établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.