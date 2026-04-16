Société

Tay Ninh renforce sa coopération dans la formation des ressources humaines avec Okayama (Japon)

Une délégation de la ville d'Okayama (Japon), conduite par le maire Masao Omori, a effectué le 15 avril une visite de travail dans la province de Tay Ninh (Sud), afin de renforcer les échanges et de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux localités.

Le président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Lê Van Han, et le maire de la ville d’Okayama, Masao Omori, signent une déclaration conjointe de coopération entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh et les autorités de la ville d’Okayama (Japon). (Photo : VNA)
Le président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Lê Van Han, et le maire de la ville d’Okayama, Masao Omori, signent une déclaration conjointe de coopération entre le Comité populaire de la province de Tây Ninh et les autorités de la ville d’Okayama (Japon). (Photo : VNA)


Tay Ninh, 16 avril (VNA) – Une délégation de la ville d'Okayama (Japon), conduite par le maire Masao Omori, a effectué le 15 avril une visite de travail dans la province de Tay Ninh (Sud), afin de renforcer les échanges et de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux localités.

La délégation a été reçue par Le Van Han, président du Comité populaire de Tay Ninh, ainsi que par des représentants des services et agences provinciaux.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont fait le point sur leur développement socio-économique, passé en revue les résultats de la coopération passée et discuté des orientations futures. Les principaux domaines abordés étaient les industries de haute technologie, les industries de soutien, la formation des ressources humaines, les programmes de stages et les échanges culturels et touristiques.

Le Van Han a souligné que cette visite constituait une occasion importante d'approfondir la compréhension mutuelle et de favoriser une coopération plus concrète et efficace.

Il a noté que Tay Ninh a enregistré des performances socio-économiques encourageantes ces dernières années. En 2025, le PIB régional de la province a progressé de 9,52 %, la plaçant parmi les régions à forte croissance du pays. Sa structure économique a continué d'évoluer vers l'industrialisation, la croissance étant tirée par l'industrie et la construction. Le volume total des importations et des exportations a dépassé 31 milliards de dollars américains, le Japon demeurant un partenaire commercial clé, représentant près de 1,5 milliard de dollars américains.

La province de Tay Ninh compte actuellement plus de 2 000 projets d'investissement direct étranger (IDE), pour un capital total enregistré de près de 25 milliards de dollars américains. Le Japon se classe au quatrième rang des investisseurs étrangers, avec 176 projets d'une valeur supérieure à 1,26 milliard de dollars américains. Les entreprises japonaises implantées à Tay Ninh sont principalement actives dans les secteurs de la fabrication, de la construction mécanique, de l'électronique et de la transformation agro-forestière et halieutique.

Pour l'avenir, Tay Ninh ambitionne d'attirer davantage d'investissements dans les industries de haute technologie, les industries de soutien, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la production de semi-conducteurs, l'agriculture de pointe et les énergies renouvelables. La province a également proposé d'intensifier la coopération en matière de formation des ressources humaines et d'envoyer des travailleurs vietnamiens au Japon, notamment dans les secteurs de l'ingénierie de précision, des technologies automobiles, des soins infirmiers et des services aux personnes âgées. Le renforcement des liens entre les organismes de formation et les entreprises a également été souligné comme un facteur clé pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre.

Les deux parties ont discuté du développement de la coopération culturelle et éducative, notamment par l'aménagement d'un espace d'exposition au Village culturel de l'amitié Vietnam-Japon à Tay Ninh et la création de produits touristiques intégrant des éléments culturels japonais.

Pour sa part, Masao Omori a salué les liens étroits unissant le Vietnam et le Japon, ainsi que Tay Ninh et Okayama. Dans un contexte d'intégration internationale croissante, les entreprises d'Okayama se développent de plus en plus à l'étranger, le Vietnam étant considéré comme une destination stratégique. Il a exprimé l'espoir que les collectivités vietnamiennes, dont Tay Ninh, continueraient de faciliter l'accès des entreprises japonaises aux opportunités d'investissement et d'affaires.

Masao Omori a également noté qu'Okayama est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs tels que la construction, les soins infirmiers, les services aux personnes âgées, le transport et le commerce. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec Tay Ninh en matière de formation et de recrutement de travailleurs qualifiés afin de répondre aux besoins de développement local, tout en créant davantage d'emplois et en améliorant les revenus des travailleurs vietnamiens.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de consolider et d'élargir leur coopération sur la base des accords existants, tout en envisageant des mises à jour pour les adapter au nouveau contexte. Une déclaration conjointe sur la coopération entre Tay Ninh et Okayama a été signée, jetant les bases de liens plus étroits, plus concrets et plus durables à l'avenir. - VNA

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#Tay Ninh #coopération #ressources humaines #Okayama (Japon)
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