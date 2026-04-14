Un centre d’incubation de talents pour la jeunesse vietnamienne en République tchèque

Prague (VNA) - Le Centre d'incubation de talents (HITA), soutenu par l'Association vietnamienne des arts et de la culture en République tchèque, a officiellement ouvert ses portes le 21 avril à Prague. Il propose un nouveau modèle éducatif axé sur le développement intellectuel, le caractère et la résilience des jeunes d'origine vietnamienne en Europe.

Lors de la cérémonie inaugurale, Nguyen Phung Phong, fondateur et concepteur du programme, a présenté le « Schéma des 13 vertus du talent », un socle méthodologique visant à favoriser un développement intégral de l'éthique, de la pensée et de la personnalité chez l'enfant.

Les participants ont découvert des parcours inspirants à travers le monde afin d'élargir leurs horizons, tandis que les discussions interactives et les séances de questions-réponses ont suscité un vif intérêt de la part des élèves et des parents.

S'exprimant lors de l'événement, Lua Tranova, directrice du HITA en République tchèque, a souligné que de nombreuses familles vietnamiennes de l'étranger, malgré leur priorité accordée à l'éducation et au niveau de vie, peuvent rencontrer des difficultés de communication avec leurs enfants en raison des différences linguistiques et culturelles. Elle a souligné qu'au-delà du soutien scolaire, HITA s'efforce de favoriser une meilleure compréhension au sein des familles, aidant ainsi les jeunes à développer leur confiance en eux et leur personnalité.

Insistant sur la philosophie du centre à l'ère de l'IA, elle a déclaré que l'éducation doit dépasser la simple transmission de connaissances pour cultiver des valeurs, un état d'esprit et des compétences essentielles à la vie, car ''les machines stockent des données, mais les humains préservent l'essence même des êtresll''.

Les organisateurs ont décrit le lancement comme un point de départ et une étape importante dans un parcours visant à ''cultiver la vertu et éclairer les esprits'', avec pour objectif de former une génération de jeunes Vietnamiens épanouis en République tchèque et en Europe, solidement ancrés dans le savoir et riches de leur identité culturelle.

Au-delà de cette ouverture, la diaspora vietnamienne ambitionne de la création future d'un centre de sports intellectuels en République tchèque, visant à renforcer davantage l’intelligence et les compétences de la communauté à l’étranger. -VNA