Société

La BM loue le Vietnam pour son développement et son utilisation du capital humain

La reconnaissance accordée au titre de l’Indice de capital humain plus (HCI+) 2026 confirme les efforts déployés par le Vietnam pour placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement, améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, renforcer les liens entre la formation et le marché du travail et promouvoir une croissance inclusive et durable.

La vice-présidente du Groupe de la Banque mondiale pour les Ressources humaines, Radi Anguelova, remet le titre à l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA
La vice-présidente du Groupe de la Banque mondiale pour les Ressources humaines, Radi Anguelova, remet le titre à l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA

Washington (VNA) – Le Vietnam figurait parmi les pays ayant obtenu des résultats exceptionnels en matière de développement du capital humain, selon l’Indice de capital humain plus (HCI+) 2026.

Cette distinction a été remise lors d’une cérémonie qui s’est tenue au siège du Groupe de la Banque mondiale, jeudi 16 avril, dans le cadre des Réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a reçu, au nom du Vietnam, cette reconnaissance qui place le pays parmi les plus performants de l’HCI+, aux côtés de la Jamaïque, du Kenya, du Kirghizistan et du Rwanda, dans la catégorie des pays ayant un niveau de revenu similaire.

L’ICH+ est une version élargie de l’Indice de capital humain (ICH) développé par la Banque mondiale. Elle vise à offrir une vision plus complète des investissements des pays dans le capital humain et de son utilisation effective.

Contrairement aux indicateurs traditionnels, l’ICH+ mesure non seulement le potentiel humain acquis par l’éducation et les soins de santé, mais évalue également l’efficacité avec laquelle ce potentiel se traduit en résultats économiques concrets, notamment en termes d’emploi et de revenus.

Plus précisément, l’indice évalue des aspects clés tels que la qualité de l’éducation et les acquis d’apprentissage ; la santé et l’espérance de vie ; la participation au marché du travail et le niveau d’utilisation des compétences dans l’économie ; ainsi que les pertes de capital humain dues à la sous-utilisation des compétences.

Selon l’évaluation de la Banque mondiale, le Vietnam continue d’afficher d’excellentes performances en matière d’investissement et d’utilisation du capital humain, notamment parmi les pays présentant des niveaux de revenus comparables. Le pays se distingue par ses solides résultats en matière d’éducation, ses progrès notables en matière d’emploi et l’utilisation efficace de son capital humain.

Le score HCl+ du Vietnam est de 216 sur un maximum de 325, ce qui reflète ses investissements dans la santé, l’éducation et l’emploi, selon la note de synthèse sur le capital humain publiée en avril.

Une hausse de 10 points de l’indice se traduirait par une augmentation d’environ 10 % des revenus futurs, indique le rapport. Combler les écarts actuels dans ces domaines par rapport aux pays les plus performants présentant un PIB par habitant similaire permettrait d’accroître les revenus futurs de 27 %.

Concernant l’éducation, le Vietnam a maintenu d’excellents résultats aux évaluations internationales des élèves, témoignant d’améliorations constantes et durables de la qualité de l’enseignement fondamental. En matière d’emploi, le rapport HCI+ constate une hausse significative de l’emploi salarié, signe d’une transition positive du travail informel vers des emplois plus productifs du secteur formel.

En matière d’utilisation du capital humain, le Vietnam est considéré comme l’un des pays ayant le mieux réussi, par rapport à la moyenne des pays de son groupe de revenus, à transformer les investissements dans l’éducation et la santé en une réelle croissance économique.

Comparé à des pays comparables ayant un niveau de revenu similaire, le Vietnam affiche une plus grande efficacité dans la conversion des compétences en emplois et en revenus, tout en maintenant une qualité d’éducation constante. En Asie du Sud-Est, il est reconnu comme l’une des économies disposant de ressources humaines compétitives, notamment dans le contexte de la transition vers un modèle de croissance axé sur les compétences et l’innovation.

La reconnaissance au titre de HCI+ 2026 confirme les efforts déployés par le Vietnam pour placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement, améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, renforcer les liens entre la formation et le marché du travail et promouvoir une croissance inclusive et durable.

Cette distinction salue non seulement les réalisations du pays, mais encourage également le Vietnam à poursuivre des réformes ambitieuses afin d’améliorer encore la qualité de ses ressources humaines dans cette nouvelle phase de développement. Elle démontre par ailleurs l’efficacité de l’investissement dans le capital humain comme moteur essentiel de la croissance à long terme et de la compétitivité nationale dans cette nouvelle ère. – VNA

source
#Indice de capital humain plus (HCI+) #Groupe de la Banque mondiale #Réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international #Indice de capital humain
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Les ménages pauvres bénéficient de prêts préférentiels pour le développement économique. Photo: VNA

📝Édito : PIB et IDH : une croissance harmonieuse au Vietnam

La ligne directrice du Parti et de l’État vietnamiens est claire : il ne s’agit pas d’attendre que l’économie progresse pour améliorer l’Indice de développement humain (IDH), ni de sacrifier le progrès et l’équité sociale pour atteindre une croissance du Produit intérieur brut (PIB) à deux chiffres.

Selon le Rapport sur le développement humain 2025, avec un IDH de 0,766 en 2023, le Vietnam se classe 93e sur 193 pays et territoires. Photo : VNA

IDH : Le Vietnam se distingue malgré le ralentissement économique mondial

Le Vietnam se maintient dans la catégorie des pays à développement humain élevé, avec un IDH de 0,766 en 2023, se classant 93e sur 193 pays et territoires, selon selon le Rapport sur le développement humain 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), publié lundi 12 mai à Hanoi.

Voir plus

Lors du programme éducatif international Aerokos tenu le 16 avril à Hanoï. Photo : baoquocte

Aerokos inspire les aspirations spatiales des jeunes vietnamiens et russes

Leprogramme éducatif international «Aerokos» vise à renforcer la coopération et à connecter les potentiels scientifiques et technologiques des deux pays, tout en construisant un environnement d’apprentissage avancé où les élèves peuvent accéder aux connaissances modernes, nourrir leur passion pour la recherche et développer progressivement une solide expertise technique.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà présente un souvenir au PDG du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi. Photo : VGP

La vice-PM Pham Thi Thanh Trà reçoit le PDG du groupe japonais Erex

Selon la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, des programmes de coopération internationale concrets, tels que celui mené avec le groupe Erex, ont contribué à améliorer la qualité de la main-d’œuvre et à répondre aux exigences de développement dans la nouvelle ère.

Manuel de lutte contre les fausses informations en ligne. Photo: VNA

📝Édito : Ne laissez pas les fausses nouvelles manipuler la confiance et la stabilité sociale

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs infondées concernant la santé ou la vie privée des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des spéculations sur l’organisation du système politique ou la modification de politiques, ont été délibérément propagées. Ces actes ne sont pas de simples erreurs d'appréciation, mais constituent une véritable attaque contre la confiance sociale.

Un cours de mathématiques dispensé en langue étrangère au lycée Hong Quang, quartier Le Thanh Nghi. Photo : VNA.

Hai Phong modernise son modèle éducatif

À Hai Phong, la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW impulse une transformation en profondeur du système éducatif, axée sur l’apprentissage des langues, le numérique et l’ouverture internationale, afin de former une génération d’élèves capables de s’affirmer comme de véritables citoyens du monde.

Grâce à l'accès à des prêts à taux préférentiels, Mua Thi La, une femme de l'ethnie Hong originaire du village de Ban My A, a ouvert un atelier de confection de costumes traditionnels, créant ainsi des emplois et des revenus stables et contribuant à l'élimination progressive et durable de la pauvreté. Photo : VNA

Le décaissement des fonds pour les programmes cibles nationaux s’accélère

2026 est une année charnière pour la réalisation des objectifs de développement socio-économique de la nouvelle période, les programmes nationaux ciblés continuent de jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité sociale et réduire les disparités régionales. Au-delà de l’accélération des décaissements, il est primordial de veiller à ce que les fonds parviennent aux bénéficiaires prioritaires et produisent des résultats concrets.

L’atelier de broderie Len Art de l’artiste Nguyen Thi Hong Van (au centre de la photo) aide les personnes handicapées à s’intégrer en toute confiance dans la communauté.

Quand l’art se met au service de l’inclusion et de l’accompagnement

​Au cœur du vieux quartier de Hanoï se trouve un petit espace nommé « Len Art ». Depuis dix ans, l’artiste-artisane Nguyên Thi Hông Vân y guide discrètement des enfants autistes, sourds ou souffrant de retards de développement. Avec patience, ils brodent chaque fil de laine, ravivant ainsi leur foi en la vie.

Source: Département de la sécurité publique de la province de Gia Lai

Deux personnes recherchées pour entraves à la mise en œuvre des politiques de solidarité

Les fugitifs, Di (également connu sous le nom de Siu Di), né en 1941, et Dinh Yum (également connu sous les noms de Dinh Jum ou Ba Koih), né en 1963, issu de l’ethnie minoritaire Ba Na de la province de Gia Lai et sont de nationalité vietnamienne. Ils sont inculpés en vertu de l’article 116, paragraphe 1, du Code pénal pour entraves à la mise en œuvre des politiques de solidarité.

Cérémonie de lancement de la collecte de fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam". Photo: hanoimoi

Hanoï lance la collecte de fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam"

Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï appelle les institutions, les organisations, les entreprises, les organisations religieuses, les forces armées ainsi que les citoyens de la capitale et la diaspora à l’étranger à poursuivre cet élan de soutien pour le fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam". 