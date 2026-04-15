Société

Hanoï élargit son réseau d’écoles de haute qualité pour rehausser son système éducatif

Avec l’objectif de renforcer la qualité de l’enseignement et de structurer un système éducatif plus performant, la capitale vietnamienne prévoit de porter à 60 le nombre d’établissements de haute qualité, en misant sur une gouvernance fondée sur les résultats.

Hanoi prévoit d’en créer 37 supplémentaires, portant leur nombre total à 60. Photo : VNA
Hanoi prévoit d’en créer 37 supplémentaires, portant leur nombre total à 60. Photo : VNA


Hanoï, 15 avril (VNA) – La capitale Hanoï accélère la mise en œuvre de mesures visant à développer un réseau d’écoles de haute qualité, appelé à jouer un rôle moteur dans l’ensemble du système éducatif, conformément à la Résolution 71-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation.

Outre les 23 établissements déjà reconnus, la capitale prévoit d’en créer 37 supplémentaires, portant leur nombre total à 60. Cette expansion traduit non seulement une augmentation quantitative, mais aussi un changement d’approche, passant d’une logique centrée sur les conditions d’entrée à une gestion globale de la qualité.

Parmi les 23 écoles existantes, dont 17 publiques et 6 privées, ce modèle a déjà démontré son efficacité. Les établissements bénéficient d’investissements en infrastructures, d’un meilleur contrôle des effectifs par classe et de programmes pédagogiques adaptés, contribuant à améliorer la qualité de l’enseignement.

Par ailleurs, les innovations pédagogiques mises en œuvre dans ces écoles ont un effet d’entraînement sur les autres établissements, favorisant l’intégration des technologies numériques et le développement des compétences des élèves.

Le développement des écoles de haute qualité offre également davantage de choix aux familles et contribue à réduire la pression sur les établissements les plus demandés, facilitant ainsi une meilleure répartition des élèves.

Dans la prochaine phase, Hanoï entend concentrer le développement de ce modèle dans les zones disposant de conditions socio-économiques favorables. L’État continuera de garantir les conditions de base, tandis que les familles contribueront aux services de haute qualité, dans un cadre transparent.

Un élément clé de la réforme consiste à passer d’un système fondé sur des critères d’entrée à une gestion de la qualité couvrant l’ensemble du processus, incluant l’accréditation, l’évaluation périodique, le contrôle qualité et des mécanismes de retrait du label.

Parallèlement, les normes seront assouplies pour passer d’un cadre rigide à un référentiel ouvert, basé sur les standards nationaux de niveau 2, permettant aux établissements de développer leur propre identité et de renforcer leur compétitivité.

Les programmes éducatifs seront conçus selon une approche intégrée, combinant un socle commun et des modules avancés, avec un accent sur les langues étrangères, les STEM, les technologies numériques, ainsi que les activités artistiques et sportives.

Afin de garantir la qualité, les établissements feront l’objet d’un suivi régulier, remplaçant le système d’accréditation ponctuelle. Un mécanisme de retrait sera également appliqué en cas de non-respect des exigences.

Les 37 nouvelles écoles comprendront des établissements de tous les niveaux, de la maternelle au lycée, sélectionnés sur la base de leur potentiel, des conditions de mise en œuvre et de la demande sociale, tout en garantissant la généralisation de l’éducation.

Cette politique suscite un vif intérêt de la part du public. De nombreux parents estiment qu’elle permettra d’élargir l’accès à une éducation de qualité et de répondre à une demande croissante.

Cependant, plusieurs voix appellent à un contrôle rigoureux de la qualité afin d’éviter toute dérive formelle, ainsi qu’à la mise en place de mécanismes de soutien pour garantir l’équité d’accès.

Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles ordinaires reste essentielle afin de réduire les écarts entre les zones urbaines et périphériques.

Selon les autorités municipales, ce modèle, mis en œuvre depuis plus de dix ans, sera ajusté pour s’adapter aux nouvelles exigences, avec une organisation par zones, sans restriction administrative ni sectorisation.

D’ici 2030, Hanoï ambitionne de disposer d’environ 150 écoles de haute qualité, soit près de 5 % du total. Ce modèle devrait contribuer à moderniser le système éducatif et à renforcer sa compétitivité dans un contexte d’intégration internationale.- VNA

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#Hanoi #réseau d’écoles de haute qualité
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