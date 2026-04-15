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Mobilisation renforcée pour identifier les restes de martyrs

il s’agit d’une mission politique importante nécessitant la mobilisation prioritaire des ressources et des conditions nécessaires.

Panorama de la réunion sur la mise en œuvre de la campagne « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, la collecte et l’identification des restes de martyrs ». Photo : VNA
Panorama de la réunion sur la mise en œuvre de la campagne « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, la collecte et l’identification des restes de martyrs ». Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 15 avril, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Comité de pilotage national chargé de la recherche, de collecte et de l’identification des restes de martyrs, a présidé une réunion sur la mise en œuvre de la campagne « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, la collecte et l’identification des restes de martyrs » ainsi que sur un projet de résolution relatif à des mécanismes et politiques spécifiques.

Lors de la réunion, les représentants des ministères de la Défense, de la Sécurité publique et de l’Intérieur ont présenté un premier bilan de la mise en œuvre de la campagne.

Saluant les efforts des ministères et des secteurs concernés, Pham Thi Thanh Tra a souligné qu’il s’agit d’une mission politique importante nécessitant la mobilisation prioritaire des ressources et des conditions nécessaires.

Pour mener à bien la campagne, elle a demandé aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches, de renforcer la responsabilité des dirigeants et d’assurer une coordination intersectorielle étroite et efficace.

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Recherche des restes des soldats tombés au combat dans la commune de Huong Lap, province de Quang Tri. Photo : VNA.


Le ministère de l’Intérieur est chargé d’élaborer le projet de résolution sur les mécanismes et politiques spécifiques relatifs à l’identification des restes de martyrs et de le soumettre rapidement au gouvernement.

Il doit également accélérer la finalisation d’une ordonnance sur les politiques préférentielles en faveur des personnes méritantes ainsi que la base de données sur les martyrs et les cimetières des martyrs.

La vice-Première ministre a assigné des missions aux ministères et secteurs concernant les prélèvements, les expertises, l’identification des martyrs ainsi que la mise en œuvre des rapports périodiques.

Le ministère de la Défense poursuivra son rôle en tant qu’organe permanent du Comité de pilotage national, mobilisant les forces concernées pour déployer efficacement la campagne et accélérer les formations ainsi que les prélèvements destinés aux analyses ADN.

Elle a enfin demandé de renforcer la communication sur la campagne afin de diffuser largement sa portée politique, sociale et humanitaire. -VNA

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