Société

Le Corps d’armée 34 retrouve les restes de 12 soldats tombés au combat dans la province de Gia Lai

Une opération de recherche menée par le Corps d’armée 34 dans la province de Gia Lai a permis de retrouver les restes de 12 soldats tombés au combat.

Des officiers du Corps d'armée 34 prennent soin des dépouilles retrouvées de 12 soldats tombés au combat dans le village de Doch1, commune de Ia Ly, province centrale de Gia Lai. Photo : VNA
Des officiers du Corps d'armée 34 prennent soin des dépouilles retrouvées de 12 soldats tombés au combat dans le village de Doch1, commune de Ia Ly, province centrale de Gia Lai. Photo : VNA

Gia Lai (VNA) - Le Corps d’armée 34 a retrouvé les restes de 12 soldats tombés au combat dans le village de Doch1, commune de Ia Ly, province de Gia Lai.

Cette découverte fait suite aux informations fournies par un habitant qui a repéré une grotte dans la région montagneuse de Chu Pa présentant de nombreux signes d'une ancienne présence militaire.

Après avoir reçu ce signalement, l'équipe de recherche du corps a rapidement déployé des forces entre le 6 et le 8 avril, localisant les premiers restes. Le 9 avril après-midi, l'élargissement de la zone de recherche a permis d'identifier d'autres indices.

Sur le site, la plupart des restes étaient fortement décomposés ; seuls de petits fragments d'os et des dents ont été retrouvés. Cependant, plusieurs objets ont été découverts, notamment des hamacs, des morceaux de parachute, des stylos en métal, des bandes de munitions pour AK, des boutons, des semelles de sandales en caoutchouc, des câbles de communication, des brosses à dents, des flacons de médicaments, des insignes et des bols en métal.

D'après les archives historiques, la zone servait autrefois de base opérationnelle aux unités des régiments 609, 66, 24 et 320, ainsi qu'aux services d'état-major et de logistique du front des Hauts Plateaux du Centre (B3) durant la période 1966-1969. Entre 2020 et 2025, le corps d'armée a déjà exhumé les dépouilles de 46 martyrs dans la région montagneuse de Chu Pa.

Les 12 dépouilles ont été transférées dans la salle de l'ancien Comité populaire de la commune d'Ia Kreng pour y être conservées. Des offrandes d'encens et des cérémonies commémoratives y sont organisées conformément à la réglementation. Dans les prochains jours, le corps d'armée 34 se coordonnera avec les autorités de Gia Lai pour organiser les cérémonies commémoratives et les inhumations.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la campagne de 500 jours visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat, à l’approche du 80e anniversaire de la Journée des invalides et des martyrs de guerre du Vietnam (27 juillet 1947-2027). -VNA

#Gia Lai #Corps d’armée 34 #restes des soldats
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