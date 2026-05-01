Société

Le Mois des ouvriers ravive l’esprit d’innovation pour accroître la productivité

À l’heure où l’avantage d’une main-d’œuvre à bas coût ne suffit plus, les travailleurs sont appelés à s’affirmer par leur savoir-faire et leur capacité à maîtriser la technologie. Cette évolution se reflète dans l’apparition de plus en plus fréquente de véritables «champions de l’innovation» dans les entreprises.

Des ouvrières de la société May 10. Photo: moit.gov.vn
Des ouvrières de la société May 10. Photo: moit.gov.vn

Hanoi (VNA) – «Ouvriers vietnamiens: innover pour accroître la productivité», tel est le thème retenu cette année par la Confédération générale du travail du Vietnam pour le Mois des ouvriers.

À l’heure où le pays entre dans une nouvelle phase de développement, les travailleurs ne sont plus de simples maillons de la chaîne de production. Ils deviennent progressivement les artisans directs de la performance économique nationale, à travers des initiatives concrètes issues du terrain.

Dans sa feuille de route 2026-2030, le Vietnam entend mobiliser toutes les ressources disponibles pour atteindre le statut de pays industrialisé moderne à revenu intermédiaire supérieur. L’objectif d’une hausse moyenne de la productivité du travail de plus de 6,5% par an suppose en effet une évolution profonde des mentalités comme des pratiques. Le Mois des ouvriers 2026 apparaît ainsi comme un moment fort pour réaffirmer le rôle central de la classe ouvrière dans cette nouvelle étape de développement.

L’innovation, moteur de la productivité

L’expérience montre que les gains de productivité ne passent pas nécessairement par des équipements valant des millions de dollars. Ils peuvent aussi naître d’améliorations modestes dans l’organisation du travail ou dans les procédés de production.

C’est dans cet esprit que la Confédération générale du travail du Vietnam s’est fixé pour objectif, durant ce Mois des ouvriers, que 10% des salariés proposent une initiative et qu’au moins 30% de ces idées soient effectivement appliquées. Une manière de faire émerger le potentiel créatif encore largement inexploité au sein de la main-d’œuvre vietnamienne.

À l’heure où l’avantage d’une main-d’œuvre à bas coût ne suffit plus, les travailleurs sont appelés à s’affirmer par leur savoir-faire et leur capacité à maîtriser la technologie.

Cette évolution se reflète dans l’apparition de plus en plus fréquente de véritables «champions de l’innovation» dans les entreprises. Au sein de la société générale du textile May 10, par exemple, les équipes techniques ont choisi d’automatiser certaines étapes complexes afin d’optimiser les processus de fabrication, plutôt que de continuer à dépendre exclusivement des gestes manuels.

Pham Van Thuân, du service électromécanique de May 10, compte parmi les salariés les plus motivés. «Avec cet équipement, nous pouvons programmer le système de manière automatique, sélectionner les paramètres nécessaires et automatiser entièrement le processus. Une seule pression sur un bouton suffit ensuite pour lancer le fonctionnement selon le programme défini», explique-t-il.

Les résultats obtenus grâce à ce type d’améliorations montrent que lorsque les ouvriers s’approprient la technologie, la productivité peut progresser de manière spectaculaire.

À Hanoi, locomotive économique du pays, cette dynamique s’inscrit désormais dans un mouvement plus large, comme l’indique Lê Dinh Hùng, vice-président permanent de la Fédération municipale du travail de Hanoi.

«Le mouvement d’innovation parmi les travailleurs et les fonctionnaires de la capitale existe depuis de nombreuses années dans tous les secteurs. Nous accordons une attention particulière aux salariés directement engagés dans la production dans les entreprises. Ce mouvement les encourage à s’investir davantage, à être plus responsables dans leur travail et à contribuer plus efficacement à l’amélioration de la productivité», souligne-t-il.

Vers une nouvelle génération d’ouvriers plus qualifiés

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Des travailleurs vietnamiens renforcent leurs compétences numériques. Photo : VGP

En entrant dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam ne cherche plus sa croissance dans le seul faible coût du travail. Le pays s’oriente désormais vers une économie fondée sur la connaissance.

Depuis fin 2025, plus de 170.000 entreprises ont commencé à intégrer des outils numériques dans leurs processus de production. Face à cette transformation, les ouvriers n’ont d’autre choix que d’évoluer pour devenir une nouvelle génération de travailleurs qualifiés, capables de s’adapter aux exigences des usines intelligentes.

Selon l’Indice global d’innovation 2025 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Vietnam figure parmi les pays ayant enregistré les gains de productivité les plus rapides au monde au cours de la dernière décennie.

Mais pour compter parmi les trois économies les plus productives de l’ASEAN d’ici 2030, le pays devra intensifier ses programmes de reconversion et de montée en compétences numériques. Un enjeu majeur que les entreprises doivent savoir relever, selon Thân Duc Viêt, directeur général de May 10.

«Nous investissons massivement dans la formation et dans l’amélioration des ressources humaines, qu’il s’agisse du personnel technique, des services technologiques ou des ouvriers directement impliqués dans la production. Depuis plusieurs années, nous investissons également dans la transformation numérique», partage-t-il.

Une productivité en hausse permet d’améliorer durablement les revenus réels. Aussi l’innovation ne sert-elle pas seulement à renforcer la compétitivité des entreprises, elle devient aussi un moyen pour les salariés de préserver leur place dans un marché du travail de plus en plus exigeant, alors que l’intelligence artificielle et la robotisation remplacent progressivement certaines tâches humaines.

Pour Ngo Duy Hiêu, vice-président de la Confédération générale du travail du Vietnam, le facteur humain reste et doit rester fondamental. «Les travailleurs demeurent au cœur de la dynamique collective, sous la direction du Parti et l’autorité de l’État. Les ouvriers, et en particulier les travailleurs qualifiés, seront à l’origine de nombreuses innovations qui accompagneront la montée en puissance du pays», affirme-t-il.

L’amélioration de la productivité constitue l’un des leviers les plus directs pour permettre au Vietnam de sortir du piège du revenu intermédiaire. Mais cette ambition ne pourra se concrétiser qu’à travers le travail et l’intelligence de millions de salariés.

Les initiatives qu’ils portent aujourd’hui pourraient bien devenir les fondations solides d’un Vietnam plus prospère et plus moderne. Le Mois des ouvriers 2026 entend précisément raviver cet esprit d’innovation au sein de toute la main-d’œuvre vietnamienne. – VOV/VNA

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