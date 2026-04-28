Société

Gia Lai mobilise des fonds massifs pour la reconversion professionnelle des pêcheurs

Un investissement de plusieurs centaines de milliards de dongs vise à accompagner les travailleurs de la mer de la province de Gia Lai vers de nouveaux métiers, garantissant ainsi la stabilité de leurs moyens de subsistance tout en favorisant un développement halieutique durable.

La province de Gia Lai compte une flotte de plus de 5 700 navires d'une longueur supérieure à 6 mètres. Photo: VNA
La province de Gia Lai compte une flotte de plus de 5 700 navires d'une longueur supérieure à 6 mètres. Photo: VNA

​Gia Lai (VNA) - Dans le cadre d’une stratégie globale et drastique pour éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Gia Lai a récemment mobilisé des ressources financières massives afin de soutenir ses communautés de pêcheurs.

Cet investissement de plusieurs centaines de milliards de dongs vise à accompagner les travailleurs de la mer vers de nouveaux métiers, garantissant ainsi la stabilité de leurs moyens de subsistance tout en favorisant un développement halieutique durable.

Afin de concrétiser cette ambition, le Comité populaire provincial a pris la décision d’allouer une enveloppe budgétaire temporaire de 212 milliards de dongs (plus de 8 millions de dollars) répartie entre seize communes et quartiers côtiers. Ce financement est spécifiquement destiné à la mise en œuvre de politiques de reconversion professionnelle et au démantèlement des navires de pêche qui ne remplissent plus les conditions réglementaires d’exploitation. Dans le détail, près de 207 milliards de dongs sont consacrés à la mise à la casse des bateaux, tandis que plus de 5,5 milliards de dongs sont réservés à la formation professionnelle et à l’aide à l’insertion dans de nouveaux secteurs d'activité.

Cette transition est devenue une nécessité pour de nombreux acteurs locaux, à l'image de Nguyen Huu Dat, résidant du quartier de Quy Nhon Dong. Face à l’épuisement des ressources marines dans la lagune de Thi Nai et à l'augmentation constante du prix du carburant, son navire de 9 mètres est resté à quai pendant près de deux ans. En acceptant de démanteler son embarcation, Huu Dat bénéficie d’une indemnisation de plus de 70 millions de dongs ainsi que d'un accompagnement pour changer de carrière.

​Le cas de Huu Dat s'inscrit dans un mouvement plus large au sein du quartier de Quy Nhon Dong, où 105 navires sont actuellement concernés par ce programme. Parmi eux, on dénombre 44 bateaux dits « trois sans » -sans immatriculation, sans inspection technique et sans licence de pêche — tandis que les autres sont des navires officiels dont les propriétaires ne souhaitent plus poursuivre leurs activités extractives.

​Nguyen Thanh Danh, vice-président du Comité populaire du quartier, a souligné que cette politique rencontrait une forte adhésion de la part des pêcheurs, qui aspiraient à percevoir rapidement ces aides pour sortir de la précarité. Un conseil de révision a été instauré pour guider les propriétaires dans les procédures administratives nécessaires.

​Avec une flotte de plus de 5 700 navires d'une longueur supérieure à 6 mètres, la province de Gia Lai multiplie les solutions pour répondre aux exigences de lutte contre la pêche INN. En mettant l’accent sur l’adaptation des pêcheurs aux nouvelles réglementations et en assurant la reconversion, les autorités provinciales considèrent cette approche comme l'un des mesures les plus efficaces et durables pour transformer durablement le secteur maritime local. -VNA

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