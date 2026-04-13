Société

Une délégation ministérielle présente ses vœux du Chol Chnam Thmay à Cân Tho

Le vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses Y Thong a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention particulière aux communautés ethniques minoritaires à travers la mise en œuvre efficace et synchrone de politiques et de programmes ethniques.

Le vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses Y Thong présente ses vœux du Chol Chnam Thmay avec des cadeaux à Cân Tho. Photo : VNA
Le vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses Y Thong présente ses vœux du Chol Chnam Thmay avec des cadeaux à Cân Tho. Photo : VNA

Cân Tho (VNA) – Une délégation du ministère des Affaires ethniques et religieuses, conduite par le vice-ministre Y Thong, s’est rendue dimanche 12 avril à Cân Tho, dans le delta du Mékong, pour présenter ses vœux du Nouvel An khmer (Chol Chnam Thmay).

Lors de sa visite, Y Thong a souligné l’importance sacrée du Chol Chnam Thmay, la décrivant comme une tradition culturelle unique et une occasion pour le peuple khmer d’honorer ses racines et de renforcer la solidarité communautaire.

Dans une ambiance festive, le vice-ministre s’est enquis de la santé et des conditions de vie des dignitaires religieux, des moines et des résidents khmers, tout en leur adressant ses vœux de paix, de prospérité, de bien-être pour la nouvelle année.

Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention particulière aux communautés ethniques minoritaires à travers la mise en œuvre efficace et synchrone de politiques et de programmes ethniques. Ces efforts, a-t-il déclaré, ont contribué à améliorer les infrastructures, à élever le niveau de vie matériel et spirituel et à maintenir la sécurité politique et l’ordre social dans les localités.

Le vice-ministre a également félicité le peuple khmer pour son adhésion active aux directives et politiques du Parti, le développement des activités productives et sa contribution aux succès du développement global de Cân Tho.

Au cours de sa visite, la délégation a offert des cadeaux à la pagode Ta Khvich Thmay et distribué 100 colis cadeaux d’une valeur d’un million de dôngs chacun à des familles bénéficiaires des politiques sociales, des ménages pauvres, quasi-pauvres, et des familles khmères défavorisées de la commune de Hô Dac Kiên.

La délégation a également rencontré et offert des cadeaux aux dignitaires religieux, personnalités prestigieuses, intellectuels et personnes remarquables de la communauté khmère à l’École intermédiaire de pali-khmer du Sud et à l’Académie du bouddhisme theravada khmer.

Reconnaissant le rôle de ces figures clés de la communauté, Y Thong a salué les dignitaires religieux, les intellectuels et les personnalités prestigieuses pour leur contribution au renforcement de l’unité nationale.

Il a également félicité les établissements d’enseignement spécialisés, notamment l’École intermédiaire de pali-khmer du Sud, pour la formation de ressources humaines de qualité et la préservation de la langue et du patrimoine culturel khmers pour les générations futures.

Le vice-ministre a exprimé l’espoir que, grâce à l’attention constante des autorités à tous les niveaux, la communauté khmère continuera de perpétuer sa tradition patriotique et œuvrera ensemble à l’édification de localités toujours plus prospères. – VNA

source
#vœux du Chol Chnam Thmay #ministère des Affaires ethniques et religieuses #Nouvel An khmer #communautés ethniques minoritaires
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Un appel à la solidarité pour le Mois de l’action humanitaire

Un appel pour soutenir le Mois de l’action humanitaire 2026 vient d'être lancée aux agences, organisations, entreprises, bienfaiteurs ainsi qu’aux Vietnamiens résidant au pays et à l’étranger par la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Les enceintes des pagodes de la province d’An Giang deviennent des salles de classe gratuites pour les enfants khmers. Photo: baoangiang.com.vn

Les pagodes khmères se mettent au service de la transmission linguistique et culturelle

An Giang abrite une importante population khmère. Son héritage linguistique repose sur plusieurs langues: le khmer, langue maternelle; le pali, langue liturgique du bouddhisme theravāda utilisée pour les textes sacrés et les rituels; ainsi que le sanskrit, langue ancienne de l’Inde présente dans différentes traditions religieuses. Ces langues sont transmises non seulement à l’école, mais aussi au sein des pagodes, lieux essentiels de préservation culturelle.

Spectacle artisitque dans le cadre du programme « Têt armée-population à l’occasion du Nouvel An traditionnel khmer Chol Chnam Thmay 2026 ». Photo: VNA

« Têt armée-population », un pont entre soldats et population khmère à Can Tho

Le programme de cette année, doté d’un budget total de plus de 18 milliards de dôngs, a permis la réalisation de nombreux ouvrages d’intérêt public. Parmi ceux-ci figurent l’installation de 140 lampadaires à énergie solaire, la construction de trois ponts ruraux, ainsi que l’entretien et le dégagement de plus de 60 kilomètres de routes dans plusieurs localités.

Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH

Deux scientifiques vietnamiens décorés des Palmes académiques

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université. Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares.

L'ambassadeur du Vienam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

L’Allemagne et le Vietnam souhaitent hisser la coopération dans le domaine du travail au rang de pilier majeur de leur partenariat stratégique, tout en renforçant la coordination en matière de formation professionnelle et de mobilité de la main-d’œuvre, ont affirmé des responsables des deux pays lors d’une réunion tenue le 9 avril à Berlin.

Adoptée en 2016, la loi sur la Croyance et la Religion joue un rôle essentiel dans la garantie de la liberté religieuse au Vietnam. Photo: VNA

Révision de la loi sur la Croyance et la Religion : vers un cadre pour le cyberespace

La loi, adoptée par la 14e Assemblée nationale, a largement contribué à assurer la liberté de culte et à faciliter les activités des dignitaires religieux et des fidèles. Néanmoins, le développement rapide des sciences et des technologies a révélé des vides juridiques, en particulier concernant les pratiques religieuses en ligne.

La transformation numérique au Centre de services administratifs publics de Quang Thiện (Ninh Bình) facilite et accélère les démarches des citoyens. Photo : VNA

Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

En s’appuyant sur l’innovation technologique dès l’échelon communal, Ninh Binh pose les bases d’une gouvernance moderne, transparente et orientée vers les citoyens, tout en affirmant la transformation numérique comme un moteur clé du développement socio-économique durable.