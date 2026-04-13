Une délégation ministérielle présente ses vœux du Chol Chnam Thmay à Cân Tho

Cân Tho (VNA) – Une délégation du ministère des Affaires ethniques et religieuses, conduite par le vice-ministre Y Thong, s’est rendue dimanche 12 avril à Cân Tho, dans le delta du Mékong, pour présenter ses vœux du Nouvel An khmer (Chol Chnam Thmay).



Lors de sa visite, Y Thong a souligné l’importance sacrée du Chol Chnam Thmay, la décrivant comme une tradition culturelle unique et une occasion pour le peuple khmer d’honorer ses racines et de renforcer la solidarité communautaire.



Dans une ambiance festive, le vice-ministre s’est enquis de la santé et des conditions de vie des dignitaires religieux, des moines et des résidents khmers, tout en leur adressant ses vœux de paix, de prospérité, de bien-être pour la nouvelle année.



Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention particulière aux communautés ethniques minoritaires à travers la mise en œuvre efficace et synchrone de politiques et de programmes ethniques. Ces efforts, a-t-il déclaré, ont contribué à améliorer les infrastructures, à élever le niveau de vie matériel et spirituel et à maintenir la sécurité politique et l’ordre social dans les localités.



Le vice-ministre a également félicité le peuple khmer pour son adhésion active aux directives et politiques du Parti, le développement des activités productives et sa contribution aux succès du développement global de Cân Tho.



Au cours de sa visite, la délégation a offert des cadeaux à la pagode Ta Khvich Thmay et distribué 100 colis cadeaux d’une valeur d’un million de dôngs chacun à des familles bénéficiaires des politiques sociales, des ménages pauvres, quasi-pauvres, et des familles khmères défavorisées de la commune de Hô Dac Kiên.



La délégation a également rencontré et offert des cadeaux aux dignitaires religieux, personnalités prestigieuses, intellectuels et personnes remarquables de la communauté khmère à l’École intermédiaire de pali-khmer du Sud et à l’Académie du bouddhisme theravada khmer.



Reconnaissant le rôle de ces figures clés de la communauté, Y Thong a salué les dignitaires religieux, les intellectuels et les personnalités prestigieuses pour leur contribution au renforcement de l’unité nationale.



Il a également félicité les établissements d’enseignement spécialisés, notamment l’École intermédiaire de pali-khmer du Sud, pour la formation de ressources humaines de qualité et la préservation de la langue et du patrimoine culturel khmers pour les générations futures.



Le vice-ministre a exprimé l’espoir que, grâce à l’attention constante des autorités à tous les niveaux, la communauté khmère continuera de perpétuer sa tradition patriotique et œuvrera ensemble à l’édification de localités toujours plus prospères. – VNA

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