Société

Vietnam–Chine : une « opportunité historique » pour approfondir le partenariat stratégique

Le Vietnam et la Chine, deux pays voisins socialistes liés par une proximité géographique et des intérêts stratégiques convergents, partagent des idéaux communs et une vision de développement fondée sur une communauté d’avenir partagé. Cette convergence constitue la caractéristique essentielle des relations bilatérales.

Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine–ASEAN. Photo: VNA
Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine–ASEAN. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Les relations entre le Vietnam et la Chine entrent dans « une phase d’opportunité historique sans précédent », a affirmé Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine–ASEAN, dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Selon cet expert, le Vietnam et la Chine, deux pays voisins socialistes liés par une proximité géographique et des intérêts stratégiques convergents, partagent des idéaux communs et une vision de développement fondée sur une communauté d’avenir partagé. Cette convergence constitue, a-t-il souligné, la caractéristique essentielle des relations bilatérales.

Portés par l’impulsion stratégique des plus hauts dirigeants des deux partis et des deux États, les échanges politiques ont atteint un niveau inédit. La régularité et la densité des contacts au sommet permettent non seulement d’orienter les priorités stratégiques, mais aussi de consolider durablement la confiance politique. Dans cette dynamique, les deux parties ont convenu d’élever leur partenariat de coopération stratégique global, afin d’accélérer l’édification d’une communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique.

La tenue de la première réunion du Dialogue stratégique ministériel « 3+3 » (Affaires étrangères, Défense et Sécurité publique) illustre cette montée en gamme. Ce mécanisme reflète le caractère global et structuré de la relation, tout en envoyant un signal fort quant à la volonté commune de renforcer la stabilité politique et de promouvoir le développement dans un environnement international en mutation.

Sur le plan économique, la coopération bilatérale continue de s’intensifier, soutenant les efforts de modernisation des deux pays. Le commerce bilatéral a atteint un niveau record, dépassant 290 milliards de dollars, tandis que les deux parties s’emploient à développer de nouveaux corridors logistiques terrestres et maritimes, contribuant à dynamiser le corridor économique Chine–Indochine. Par ailleurs, les avancées dans des domaines tels que les énergies propres, l’économie numérique et le développement vert consolident les bases matérielles de cette coopération.

Les échanges humains participent également de cette dynamique, à travers des forums populaires, des programmes de jeunesse et des initiatives de coopération transfrontalière. L’intérêt croissant pour la langue chinoise et le tourisme en Chine témoigne d’un approfondissement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Dans ce contexte, Shi Zhongjun a estimé que les deux pays se trouvent à une étape charnière de leur développement, appelant à renforcer davantage la confiance stratégique, à maintenir des échanges de haut niveau et à approfondir la coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, les infrastructures et les technologies émergentes, y compris l’innovation, l’économie numérique et l’intelligence artificielle.

Il a également souligné l'importance d’intensifier les échanges entre les peuples, notamment à travers l’éducation, la culture et la formation, afin d’ancrer durablement la relation bilatérale et de contribuer à la stabilité et au développement de la région. -VNA

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