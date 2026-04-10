La visite du SG du Parti et président de la République To Lam en Chine ouvre une nouvelle phase des relations de bon voisinage

Pékin (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, effectuera une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril 2026.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh a souligné le caractère "historique" de ce déplacement, qu’il a qualifié d’événement bilatéral le plus important entre les deux Partis et les deux États en 2026. Il s’agira de la première visite à l’étranger de To Lam depuis la consolidation des fonctions dirigeantes de l’État vietnamien à l’issue de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale (AN), ainsi que de sa première visite en Chine après le 14e Congrès national du PCV.

Cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges de haut niveau, un an après la visite d’État au Vietnam de Xi Jinping, et dans un contexte de dynamique positive des relations bilatérales. Celles-ci ont récemment été marquées par des contacts de haut niveau, notamment un entretien téléphonique entre les plus hauts dirigeants des deux Partis début 2026, ainsi que la tenue de la 17e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine et du premier Dialogue stratégique "3+3" au niveau ministériel, consacrée aux affaires étrangères, à la défense et à la sécurité publique.

Selon l’ambassadeur, les consensus dégagés entre les hauts dirigeants des deux pays dans le cadre de cette visite auront une portée stratégique majeure, orientant en profondeur l’évolution des relations entre les deux Partis et les deux États dans la période à venir. La visite devrait insuffler un nouvel élan à la coopération, ouvrir des perspectives inédites et consolider un partenariat stable, sain et durable, au bénéfice des peuples des deux pays et de la stabilité régionale et internationale.

L'ambassadeur s'est déclaré convaincu que cette visite marquerait une nouvelle étape majeure, ouvrant une phase de développement renouvelée pour les relations de bon voisinage amical, le Partenariat de coopération stratégique global et la Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique.

S’agissant du programme, To Lam doit s’entretenir avec Xi Jinping et rencontrer plusieurs hauts responsables chinois. Les deux parties procéderont à des échanges approfondis sur les grandes orientations et mesures visant à faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement, plus stable et durable, tout en portant à un niveau supérieur le Partenariat de coopération stratégique global et la Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique.

Elles devraient également échanger de manière approfondie, franche et constructive sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, tout en renforçant leur coordination dans les enceintes multilatérales et en gérant de manière appropriée les différends existants.

En outre, les deux dirigeants rencontreront des représentants de la jeunesse dans le cadre du programme "Itinéraire rouge de recherche et d'études de la jeunesse", lancé en avril 2025. To Lam prononcera en outre un discours de politique générale à l’Université Tsinghua et participera à plusieurs activités de promotion des échanges culturels, touristiques et interpersonnels, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les bases sociales des relations bilatérales.

Sur le plan économique, l’ambassadeur a mis en avant les progrès significatifs de la coopération, avec une croissance soutenue des échanges commerciaux, des investissements et du tourisme. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 256,4 milliards de dollars (+24,8 %), la Chine demeurant le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que ce dernier se classe au quatrième rang des partenaires de la Chine. Sur les deux premiers mois de 2026, les échanges ont atteint 42,9 milliards de dollars (+36,9 %).

L’investissement chinois s’est élevé à 5,96 milliards de dollars en 2025 (+33,4 %), plaçant la Chine au deuxième rang des investisseurs au Vietnam. Le tourisme a également connu une forte reprise, avec 5,28 millions de visiteurs chinois en 2025.



Parallèlement, la connectivité stratégique progresse, notamment les projets de lignes ferroviaires à écartement standard, en particulier l’axe Lao Cai–Hanoï–Hai Phong. La coopération locale, surtout dans les provinces frontalières, s’intensifie, tandis que les partenariats s’étendent aux domaines de haute technologie tels que l’intelligence artificielle, l’innovation et les infrastructures numériques.

Parallèlement, les échanges dans les domaines culturel, éducatif, sanitaire et sportif continuent de se renforcer, illustrés notamment par le succès de l’Année des échanges humanistes Vietnam–Chine 2025.

À l’avenir, le potentiel de coopération reste considérable, fondé sur la complémentarité des stratégies de développement.

Les deux parties devraient approfondir l’intégration économique, améliorer la connectivité des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement, et renforcer la coopération dans les secteurs clés tels que la technologie, l'innovation, la transition numérique, l’énergie propre, l'agriculture de haute technologie et la formation de ressources humaines de haute qualité, contribuant ainsi à une croissance durable et à la modernisation économique des deux pays. -VNA