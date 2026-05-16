Le Venezuela salue la pensée Hô Chi Minh à l’occasion de son 136e anniversaire

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Caracas (VNA) - Les autorités vénézuéliennes, des représentants d’organisations politiques et des diplomates vietnamiens ont réaffirmé la valeur durable de la pensée et de l’héritage du président Hô Chi Minh lors d’une cérémonie solennelle organisée à Caracas à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890 - 2026).

L’événement, qui s’est tenu vendredi matin 15 mai (heure locale) devant le monument dédié au président Hô Chi Minh dans la capitale vénézuélienne, a été organisé conjointement par le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), le ministère vénézuélien des Affaires étrangères, l’administration de Caracas et l’ambassade du Vietnam.

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-président du PSUV, Jesús Faria ; de la vice-ministre vénézuélienne des Affaires étrangères, Andrea Corao ; du vice-président du Groupe d’amitié parlementaire Venezuela-Vietnam, Carolus Wimmer ; ainsi que de représentants de ministères, d’agences d’État, d’organisations d’amitié et de nombreux habitants de Caracas.

Dans son discours, Jesús Faria a décrit Hô Chi Minh comme un symbole immortel des mouvements de libération nationale du XXe siècle et une source d’inspiration intarissable pour les forces progressistes et révolutionnaires d’Amérique latine, notamment du Venezuela. Il a également exprimé son admiration pour la lutte d’indépendance du peuple vietnamien contre le colonialisme et l’impérialisme.

Le dirigeant vénézuélien a également souligné les progrès accomplis par le Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam et guidé par la pensée Hô Chi Minh. Il a noté que le Vietnam s’est transformé, passant d’un pays ravagé par la guerre à l’une des économies les plus dynamiques d’Asie, avec une croissance soutenue et une amélioration constante du niveau de vie de sa population.

Pour sa part, la vice-ministre Andrea Corao a souligné que Hô Chi Minh avait consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale du Vietnam et avait contribué de manière significative à la lutte commune des peuples pour la paix, l’indépendance, la démocratie et le progrès social.

La responsable s’est réjouie du partenariat global sans cesse renforcé entre le Venezuela et le Vietnam, sur la base de la confiance politique, de la coopération efficace et des valeurs fondamentales partagées sur la paix, la stabilité et le développement.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, s’exprime lors de la cérémonie organisée à Caracas à l’occasion du 136e anniversaire de naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 2026). Photo : VNA

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a exprimé sa gratitude pour la solidarité et l’affection manifestées par les autorités vénézuéliennes, les organisations politiques et le peuple vénézuélien envers le président Hô Chi Minh et le Vietnam. Il a affirmé que le président Hô Chi Minh appartient non seulement à l’histoire du Vietnam, mais constitue également un symbole universel de la lutte pour l’indépendance et la liberté des peuples opprimés.

Le diplomate a également indiqué que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a réaffirmé la pensée Hô Chi Minh comme base idéologique et guide du développement national, avec pour objectifs de transformer le Vietnam en un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Pour marquer cet anniversaire, les médias vénézuéliens tels que l’Agence de presse nationale Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la Venezolana de Televisión (VTV), TeleSUR, Globovisión et des journaux à large diffusion comme Correo del Orinoco et El Universal ont consacré une large couverture à la cérémonie et à l’héritage du président Hô Chi Minh, reconnu comme un héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam et des peuples progressistes et épris de paix de par le monde. – VNA

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