Le Comité du PCV au Laos organise un voyage commémoratif sur les traces de Hô Chi Minh

Vientiane (VNA) – À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), le Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Laos a organisé un voyage intitulé « Retour aux sources sur les pas du Président Hô Chi Minh » dans le Centre du Laos.



Cette activité politico-culturelle a permis aux participants de mieux comprendre et de promouvoir l’étude ainsi que le suivi de la pensée, de la moralité et du mode de vie du grand leader vietnamien.



Le voyage est intervenu dans un contexte marqué par le succès des grands événements politiques des deux pays : le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que le 12e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et les élections des députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Laos. Le succès de ces événements politiques majeurs constitue une base solide et crée les conditions favorables permettant aux deux pays d’accélérer le développement de leurs relations récemment élevées au rang de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique.

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L’ambassadeur Nguyen Minh Tam et sa délégation au Monument de l’Alliance de combat Vietnam-Laos, dans la province de Khammouane. Photo : VNA

Le 16 mai, sur le site historique dédié au Président Hô Chi Minh dans le village de Xiengvang, district de Nongbok, province de Khammouane, le Comité du PCV au Laos a organisé une cérémonie d’offrande de fleurs et d’encens. Plus de 120 délégués, conduits par l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tâm, aux côtés de représentants de la communauté vietnamienne et de responsables lao, dont Manyuen Khinsamone, membre de la permanence du Comité du PPRL de la province de Khammouane et vice-président du Comité administratif provincial, ont rendu hommage au grand dirigeant vietnamien et ami du peuple lao.



Les délégués ont observé une minute de silence afin d’exprimer leur profonde gratitude envers le Président Hô Chi Minh, qui, aux côtés des dirigeants révolutionnaires lao de la première génération, a posé les bases solides de l’alliance de combat Vietnam-Laos.



Les participants ont ensuite visité l’espace d’exposition retraçant les activités de l’Oncle Hô sous le pseudonyme de « Thâu Chin » à la fin des années 1920.



Le même jour, un hommage a également été rendu au Monument de l’Alliance de combat Vietnam-Laos à Khammouane. Les délégués des deux pays ont observé une minute de silence afin d’exprimer leur profonde gratitude envers les héros martyrs tombés et sacrifiés pour l’indépendance et la liberté des deux peuples.



Auparavant, le 15 mai, la délégation s’était rendue sur le site historique de Savannakhet, où le Président Hô Chi Minh avait séjourné en 1929 pour établir des bases révolutionnaires.



Un hommage a aussi été rendu au monument du Président Kaysone Phomvihane, qui, aux côtés du Président Souphanouvong et du Président Hô Chi Minh, a posé les bases solides des relations Vietnam-Laos.



Ce voyage a également constitué une activité de sensibilisation politique, renforçant les liens entre les représentations diplomatiques, les entreprises et la communauté vietnamienne au Laos.



L’accueil chaleureux réservé par les autorités lao confirme que l’amitié Vietnam-Laos demeure un symbole durable de solidarité et de fidélité. - VNA