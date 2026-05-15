Politique

Evaluation de l’efficacité opérationnelle du modèle d’administration locale à deux niveaux

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a ordonné un examen rigoureux de la réorganisation structurelle de l'appareil d'État lors d'une réunion consacrée à l'élaboration du projet de bilan portant sur une année de fonctionnement du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Des citoyens accomplissent des démarches administratives au Centre de services administratifs publics de la province de Khanh Hoa. Photo : VNA.
Des citoyens accomplissent des démarches administratives au Centre de services administratifs publics de la province de Khanh Hoa. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Le 15 mai, lors d'une réunion consacrée à l'élaboration du projet de bilan portant sur une année de fonctionnement du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a ordonné un examen rigoureux de la réorganisation structurelle de l'appareil d'État. Elle a insisté sur l’importance de la réduction des effectifs, de la restructuration des unités de services publics et d’une évaluation substantielle de l’efficacité réelle de l’appareil après les réorganisations majeures.

Ce processus de bilan vise à fournir une analyse exhaustive et objective de la réorganisation des unités administratives dans tout le pays, tout en clarifiant les modèles de réussite, les difficultés persistantes et les leçons d’expérience. À partir de ces constatations, les ministères et localités devront définir les missions prioritaires pour la phase 2026-2030, afin de consolider le modèle d’administration locale à deux niveaux et d’accroître l’efficience de la gestion étatique, notamment à l'échelon communal, pour répondre aux exigences de développement national dans la nouvelle phase.

Concernant les tâches à mettre en œuvre, la vice-Première ministre a souligné que les ministères doivent soumettre des rapports thématiques détaillés sur la décentralisation et la délégation des pouvoirs, la réforme des procédures administratives, l’activité des centres de services publics, ainsi que la transformation numérique. Ces documents devront également couvrir les domaines des sciences, des technologies, de la gestion financière et du traitement des actifs publics excédentaires après fusion.

Sur la base des rapports sectorielles et des directives du Comité de pilotage central chargé de dresser le bilan d'un an de fonctionnement du système politique et du modèle d'administration locale à deux niveaux, le ministère de l’Intérieur élaborera un rapport de synthèse global reflétant la performance du système politique. Compte tenu des délais impératifs, Pham Thi Thanh Tra a exhorté les organismes à actualiser instantanément les données statistiques et à instaurer un groupe de travail spécialisé pour finaliser les rapports d’évaluation.

Ce bilan annuel doit impérativement refléter la situation réelle de la réorganisation du contingent de cadres et fonctionnaires, ainsi que l’application effective des politiques de soutien aux agents touchés par la réduction d'effectifs.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, bien que les ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que des Sciences et Technologies aient progressé de manière proactive, des retards sont observés dans le secteur de l’éducation et de la formation.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la décision n° 706/QD-TTg signée le 21 avril dernier par la vice-Première ministre. Conformément à ce plan, les autorités locales et ministérielles doivent évaluer la qualité de la direction politique, les capacités opérationnelles d’administration locale à deux niveaux et proposer des recommandations structurelles pour l'avenir. L’évaluation englobe également la gestion des agents non professionnels au niveau communal en service depuis le 1er juillet 2025 ainsi que le degré de performance des ressources humaines dans l'exercice de leurs fonctions de gouvernance, de facilitation du développement socio-économique et de service direct aux citoyens vietnamiens.- VNA

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