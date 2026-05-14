Politique

Le haut dirigeant Tô Lâm préside la première réunion du comité de bilan stratégique du PCV

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé ce jeudi 14 mai à Hanoï la première réunion du Comité de pilotage chargé du bilan du centenaire de la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de transition vers le socialisme.

Le haut dirigeant Tô Lâm préside la première réunion du comité de bilan stratégique du PCV. Photo: VNA
Le haut dirigeant Tô Lâm préside la première réunion du comité de bilan stratégique du PCV. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé ce jeudi 14 mai à Hanoï la première réunion du Comité de pilotage chargé du bilan du centenaire de la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de transition vers le socialisme.

Cette réunion, qui compte parmi ses membres le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, ainsi que d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, a pour mission de définir les orientations stratégiques du pays pour le siècle à venir.

Lors de la réunion, les participants ont examiné un rapport de synthèse sur le projet et formulé des avis jugés sérieux, responsables, démocratiques et francs, témoignant d’un large consensus.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que le bilan des 100 années de direction de la révolution vietnamienne par le Parti, ainsi que celui des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction du pays durant la période de transition vers le socialisme, constituent une mission politique particulièrement importante, dotée d’une profonde portée théorique, pratique, politique, idéologique et organisationnelle.

Selon lui, cette démarche traduit la responsabilité du Comité central du Parti du 14e mandat envers l’œuvre révolutionnaire du PCV au cours du premier siècle de son existence et de sa direction du pays.

Il a appelé à adopter immédiatement une nouvelle méthode de travail, plus rapide, plus scientifique et plus concrète, avec des délais précis, des résultats clairement définis et des responsabilités individuelles établies. Il a insisté sur la nécessité d’éviter toute inertie administrative, les réunions sans résultats tangibles, les répartitions imprécises des tâches ou encore une approche réduisant les documents de synthèse à de simples rapports de situation ou compilations historiques.

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Le haut dirigeant Tô Lâm s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Pour le dirigeant, le bilan du siècle de direction du Parti ne doit pas se limiter à une succession chronologique d’événements historiques. Il doit surtout répondre aux grandes questions relatives aux raisons ayant permis au Parti de conduire la nation à travers les tournants décisifs de son histoire et d’obtenir des réalisations majeures.

Il a souligné la nécessité d’identifier les facteurs déterminants du succès de la révolution vietnamienne, d’en tirer les enseignements fondamentaux à préserver et à développer dans la nouvelle période, ainsi que de reconnaître objectivement les insuffisances afin de les corriger.

Il a également estimé que le bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme ne devait pas se limiter à l’évaluation d’un document politique, mais permettre de clarifier davantage le modèle de développement du Vietnam, le modèle socialiste vietnamien et la voie vers le socialisme, ainsi que les grandes relations structurantes régissant le processus de construction du socialisme.

Il a demandé que le rapport final devienne un véritable document d’orientation stratégique pour la nouvelle ère, traduisant la vision du Parti et portant des messages fondamentaux et cohérents.

Sur le plan méthodologique, il a insisté sur la nécessité de combiner étroitement théorie et pratique. La théorie ne doit pas être déconnectée de la réalité, tandis que les observations empiriques doivent être synthétisées avec rigueur et vision globale. Les propositions pour l’avenir doivent s’appuyer sur des bases scientifiques, des analyses prospectives et les exigences du développement national.

Tô Lâm a ordonné une approche alliant théorie et pratique, refusant toute « copie mécanique » d'expériences étrangères. Il a insisté sur l'importance de synthétiser les réalités locales, notamment dans les régions stratégiques pour la défense, l'économie et la culture.

Sur le plan organisationnel, il a demandé de finaliser rapidement la répartition des tâches selon des groupes de travail précis, avec des responsabilités clairement définies, des échéances et des produits concrets.

Il a souligné l’importance d’associer ce travail de synthèse à une large campagne d’information et de sensibilisation, afin d’en faire une grande activité politique et idéologique mobilisant l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée.

Il a appelé à présenter de manière vivante et convaincante l’histoire du Parti auprès des cadres, des jeunes, des étudiants, des travailleurs, des agriculteurs, des intellectuels, des entrepreneurs, des minorités ethniques et religieuses ainsi que de la diaspora vietnamienne, afin de renforcer la fierté nationale, la confiance envers le Parti et l’adhésion à la voie socialiste.

Il a également insisté sur la nécessité de lutter résolument contre les opinions erronées ou hostiles visant à déformer l’histoire, à nier le rôle dirigeant du Parti ou à porter atteinte à la grande union nationale.

Enfin, il a souligné que le processus de bilan devait être conduit dans un esprit d’objectivité, de rigueur scientifique et d’ouverture : les réussites doivent être présentées avec clarté et conviction, tandis que les insuffisances doivent être reconnues et analysées sans complaisance.

Tô Lâm s’est déclaré convaincu que ce vaste travail aboutira à un document de grande qualité, porteur d’une forte valeur théorique et pratique au service de l’élaboration des orientations et stratégies de développement du Vietnam dans la nouvelle période.-VNA

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