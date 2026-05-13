Politique

Vers un nouveau comité central sur le perfectionnement des institutions et l’application des lois

Le nouveau comité directeur se concentrera uniquement sur les orientations relatives aux questions stratégiques, aux grands projets et aux contenus devant être soumis au Comité central, au Bureau politique et au Secrétariat, tout en coordonnant la levée des blocages et des problèmes intersectoriels, ainsi qu’en assurant le contrôle, la supervision, le suivi et le traitement des responsabilités politiques conformément à ses compétences.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, le matin du 13 mai à Hanoï, une réunion de travail avec plusieurs ministères, secteurs et organismes concernant l’organisation et le fonctionnement du Comité central de pilotage du perfectionnement institutionnel et juridique ainsi que du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire.

Après avoir écouté les rapports et les avis présentés lors de la réunion, To Lam a souligné que le perfectionnement institutionnel et juridique et la réforme judiciaire entretenaient des liens organiques étroits et nécessitaient un organe de pilotage unique afin de garantir l’unité, la cohérence, l’interconnexion et l’efficacité des travaux.

Selon lui, la réorganisation de ces deux comités de pilotage était nécessaire afin de réduire les structures intermédiaires sans diminuer les missions, tout en clarifiant les responsabilités, les résultats attendus et les produits concrets. Après cette réorganisation, l’instance portera le nom de Comité directeur central sur le perfectionnement des institutions et l’application des lois, dirigé par le secrétaire général et président du Vietnam.

To Lam a précisé que cette réorganisation ne constituait pas un simple réaménagement administratif, mais une restructuration du mécanisme de direction et de pilotage des autorités centrales pour la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste vietnamien, avec deux axes majeurs : le perfectionnement institutionnel et juridique et l’application des lois.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam a souligné que le nouveau comité directeur devait jouer un rôle stratégique de direction, de coordination, de supervision et de contrôle, sans se substituer à l’Assemblée nationale dans le travail législatif, ni au gouvernement dans la gestion de l’État et l’application des lois, ni aux autres organes compétents.

Le nouveau comité directeur se concentrera uniquement sur les orientations relatives aux questions stratégiques, aux grands projets et aux contenus devant être soumis au Comité central, au Bureau politique et au Secrétariat, tout en coordonnant la levée des blocages et des problèmes intersectoriels, ainsi qu’en assurant le contrôle, la supervision, le suivi et le traitement des responsabilités politiques conformément à ses compétences.

To Lam a demandé de clarifier les fonctions et les responsabilités de la Commission centrale des affaires intérieures et du ministère de la Justice. Il a exigé que le nouveau comité apporte des changements substantiels à travers la suppression des principaux obstacles juridiques, le règlement des problèmes intersectoriels, l’amélioration de la qualité de l’élaboration et de l’application des lois, le renforcement de l’efficacité des activités judiciaires, la prévention des erreurs judiciaires, la protection de la justice, la réduction des coûts de conformité, l’amélioration du climat des affaires ainsi que l’accès à la justice pour les citoyens et les entreprises. -VNA

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