Société

Inauguration de la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version)

Le Vietnam lance une nouvelle version de sa base de données nationale sur le droit, intégrant l’intelligence artificielle et des données structurées, afin de moderniser la gestion juridique, renforcer la transparence et soutenir la transformation numérique du système législatif.

La cérémonie d'Inauguration de la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version). Photo : VNA
La cérémonie d'Inauguration de la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version). Photo : VNA

​ Hanoï (VNA) - La cérémonie d’inauguration de la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version), ainsi que du système d’information de soutien à la révision globale des textes juridiques normatifs a eu lieu le 23 avril à Hanoï, en présence du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Khac Đinh et du vice-Premier ministre Le Tien Chau.

​La nouvelle version de cette base de données a été entièrement restructurée, permettant une gestion détaillée jusqu’à chaque article, alinéa et point. En particulier, l’ensemble des données est désormais présenté selon les standards linguistiques communs des systèmes juridiques avancés du monde, permettant non seulement le stockage, mais aussi l’interconnexion avec d’autres plateformes numériques. Les contenus juridiques sont ainsi transformés en « données structurées », permettant aux systèmes informatiques de les lire, comprendre et traiter automatiquement.

​ À noter que, pour la première fois, l’intelligence artificielle est largement appliquée afin de garantir la qualité des données selon les critères « exactes – complètes – transparentes– actualisées » et d’optimiser leur exploitation.

​ La base de données permet aux individus et aux organisations d’accéder aux textes juridiques de manière intuitive, approfondie et interconnectée, tout en suivant l’évolution des réglementations dans le temps, assurant ainsi la transparence du système juridique vietnamien. Elle soutient également les organismes publics dans la gestion, la rédaction, la vérification, la révision, la systématisation et la diffusion du droit.

​Reposant sur des données standardisées, la base devient un élément central de la plateforme numérique juridique nationale, constituant une infrastructure essentielle au processus de révision des textes à l’échelle nationale.

​ Grâce à une base technologique standardisée, intégrant l’IA et des connexions interopérables, cette plateforme dépasse le rôle d’un simple système d’information pour devenir une infrastructure nationale de connaissance juridique, où les données sont activées et transformées en savoir, au service de l’action et de la confiance juridique.

​ À partir du 23 avril 2026, la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version) est officiellement mise en service à l’adresse : https://vbpl.vn/. - VNA

source
#base de données #intelligence artificielle #numérisation #données structurées #transparence #réforme juridique #plateforme numérique
Suivez VietnamPlus

Résolution 66 - Renforcement juridique

Résolution en action

Sur le même sujet

20 types de bases de données nationales

20 types de bases de données nationales

La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.

Les forces compétentes de Ho Chi Minh-Ville surveillent strictement les navires de pêche ne remplissant pas les conditions requises pour prendre la mer. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville renforce la lutte contre la pêche INN grâce à la numérisation des données

L’application du journal de pêche électronique à bord des navires hauturiers à Ho Chi Minh-Ville contribue à la modernisation de la gestion halieutique, au renforcement de la transparence des données et à un meilleur contrôle des activités d’exploitation des ressources marines, dans le cadre des efforts visant à lever l’avertissement sous forme de « carton jaune » lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Voir plus

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung préside la réunion consacrée à l’examen de la mise en œuvre du programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones minoritaires ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035. Photo: VNA

Les investissements doivent viser les volets essentiels du Programme cible national

Pour la période 2026-2030, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux ressources destinées aux minorités ethniques, aux régions montagneuses, frontalières et insulaires, en se concentrant sur des domaines essentiels tels que l’eau potable, les terres agricoles, les soins de santé, l’éducation et le logement, tout en évitant les investissements fragmentés.

Vue d’ensemble du projet du Musée de Truong Sa. Photo: VNA

Approbation du projet de construction du Musée de Truong Sa

Les autorités de Khanh Hoa ont approuvé le projet de construction du Musée de Truong Sa, un ouvrage destiné à renforcer l’éducation patriotique et la sensibilisation à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Entièrement financé par Vinhomes, le projet devrait être achevé au premier trimestre 2028.

Photo: vnexpress.net

En pleine forêt d’U Minh Ha, une expérience touristique bourdonnante

La forêt de mélaleucas d’U Minh Ha, d’une superficie d’environ 35 000 hectares dans la province de Ca Mau (Sud), est un lieu où les abeilles à miel viennent nicher en grand nombre à chaque saison de floraison. L’écosystème caractéristique de cette zone humide constitue la source du célèbre miel forestier du delta du Mékong.

Le vice-ministre des Sciences et de la Technologie, Lê Xuân Dinh, prononce le discours d'ouverture, à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA

Le concours d’innovation scientifique s’ouvre aux Vietnamiens de l’étranger

En réponse à la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2026, ce concours offre une plateforme aux individus et aux équipes de tout le pays passionnés par la recherche, la créativité et l’application pratique des sciences, tout en promouvant un mouvement de recherche scientifique au sein de la communauté, en particulier chez les jeunes.

La bibliothèque du lycée Kim Lien. Photo: VNA

Diffuser les valeurs du livre et poser les bases d’une société apprenante

À l’occasion de la Journée du livre et de la culture de la lecture (21 avril), le Vietnam intensifie ses efforts pour promouvoir l’habitude de lire et bâtir une société apprenante. Des initiatives variées, portées par les écoles, les éditeurs et les communautés, contribuent à ancrer durablement la lecture dans la vie quotidienne, malgré des défis persistants face à l’ère numérique.

Image du site web de l’Agence météorologique japonaise montrant l’alerte au tsunami après le séisme, le 20 avril 2026. Photo: Kyodo/VNA

Séisme au Japon : la communauté vietnamienne confirmée en sécurité

S’agissant de la communauté vietnamienne au Japon, les opérations de suivi et d’assistance ont été mises en œuvre sans délai. Selon Phan Tien Hoang, premier secrétaire et chef du bureau de gestion du travail de l’ambassade du Vietnam au Japon, des contacts ont été établis avec plusieurs syndicats dans les zones touchées, confirmant que tous les travailleurs vietnamiens étaient en sécurité.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et les députés de la 16e législature issus des minorités ethniques. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam appelle à renouveler en profondeur la pensée sur le travail ethnique

La grande union nationale constituait une ligne stratégique constante et une source déterminante de toutes les victoires, a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, lors d’une rencontre tenue le 20 avril à Hanoï avec les députés de la 16e législature issus des minorités ethniques.

Des participants au programme "Le vietnamien au cœur de Kyushu, au Japon". Photo: VNA

Au Japon, la communauté vietnamienne s’engage pour transmettre sa langue aux jeunes générations

Malgré l’augmentation rapide du nombre d’enfants d’origine vietnamienne au Japon, l’usage du vietnamien tend à reculer. Beaucoup d’enfants comprennent la langue, mais répondent systématiquement en japonais. À Hiroshima, Kumamoto ou Okinawa, les parents constatent avec inquiétude que la langue maternelle devient progressivement une "langue secondaire" au sein même du foyer.