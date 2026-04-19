Au Japon, la communauté vietnamienne s’engage pour transmettre sa langue aux jeunes générations

Tokyo (VNA) - Le 18 avril, le Consulat général du Vietnam à Fukuoka, en collaboration avec le Réseau mondial pour l'enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne, a organisé le programme "Le vietnamien au cœur de Kyushu, au Japon".Cet événement a réuni des diplomates, des experts en éducation et de nombreux membres de la communauté afin de débattre de la préservation de la langue maternelle.

Malgré l’augmentation rapide du nombre d’enfants d’origine vietnamienne au Japon, l’usage du vietnamien tend à reculer. Beaucoup d’enfants comprennent la langue, mais répondent systématiquement en japonais. À Hiroshima, Kumamoto ou Okinawa, les parents constatent avec inquiétude que la langue maternelle devient progressivement une "langue secondaire" au sein même du foyer.

Les participants ont identifié trois défis majeurs. Le premier concerne le manque d’enseignants qualifiés. Les cours reposent essentiellement sur des bénévoles manquant de compétences pédagogiques professionnelles. Le deuxième réside dans l’insuffisance de supports pédagogiques adaptés aux enfants grandissant dans un environnement multiculturel.

En outre, les contraintes géographiques et temporelles compliquent l’organisation et la participation aux classes, dans un contexte où le japonais domine la vie scolaire et quotidienne.

La consule générale du Vietnam à Fukuoka Trinh Thi Mai Phuong a souligné que la préservation de la langue vietnamienne constitue une priorité de la diplomatie culturelle.De son côté, Nguyen Duy Anh, secrétaire général du Réseau mondial pour l'enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne, a insisté sur le fait que maintenir une classe existante est souvent plus crucial que d’en ouvrir une nouvelle, appelant à une synergie entre autorités, enseignants et parents.

Plusieurs modèles innovants ont été proposés, notamment l’enseignement hybride (présentiel et en ligne) pour surmonter les contraintes de distance, ainsi que l’apprentissage par l’expérience culturelle (confection de bánh chưng, jeux traditionnels).

Ont également été évoqués des modèles plaçant la famille au cœur de la préservation de la langue vietnamienne, associés à des supports pédagogiques numériques — vidéos, chansons et jeux interactifs — permettant aux enfants d’apprendre à tout moment et en tout lieu.

À cette occasion, le concours "Apprendre le vietnamien avec joie, en mémoire de l’Oncle Hô" a été lancé. À travers le chant, le dessin ou la vidéo, cette initiative vise à redonner au vietnamien une place vivante au sein de la communauté vietnamienne au Japon. -VNA