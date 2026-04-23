Société

Olympiades de chimie Mendeleïev : quatre médailles pour le Vietnam

Avec deux médailles d’or et deux d’argent lors des Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO) 2026, le Vietnam confirme la qualité de sa formation et la progression de ses élèves sur la scène internationale.

Le Vietnam a décroché deux médailles d’or et deux d’argent lors de la 60e édition des Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO-60). Photo: VNA
Le Vietnam a décroché deux médailles d’or et deux d’argent lors de la 60e édition des Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO-60). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a décroché deux médailles d’or et deux d’argent lors de la 60e édition des Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO-60), tenue du 15 au 23 avril à Moscou, en Russie.

Ngo Hoang Minh, élève du lycée d’excellence Hanoi-Amsterdam, a remporté une médaille d’or en se classant deuxième au classement général. Nguyen Thai Minh (lycée d’excellence des sciences naturelles, Université nationale du Vietnam, Hanoï) a également obtenu l’or, se classant 11e.

Nguyen Huu Tue (lycée d’excellence des sciences naturelles, Université nationale du Vietnam, Hanoï) et Nguyen Cong Thanh (lycée d’excellence Chu Van An, Hanoï) ont remporté des médailles d’argent, se classant respectivement 24e et 29e.

Pour sa deuxième participation à l’IMChO, le Vietnam confirme le talent de ses élèves et leur intégration réussie sur la scène académique internationale. Ces résultats témoignent de l’efficacité de la politique du ministère de l’Éducation et de la Formation visant à élargir l’accès aux compétitions de prestige.

Le concours, l’un des plus exigeants au monde, comprend trois épreuves réparties sur trois jours (deux théoriques et une pratique de cinq heures chacune). Il récompense environ 60 % des candidats selon un barème de difficulté très élevé.

La délégation vietnamienne, sélectionnée au niveau national, est encadrée par l’Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale du Vietnam, Hanoï, avec le soutien du Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamien « Tradition et Amitié ».

Organisée sous l’égide de la « Décennie de la science et de la technologie », proclamée par le président russe, Vladimir Poutine, cette édition 2026 a réuni des participants venus de 37 pays. -VNA

#Olympiades de chimie Mendeleïev #Vietnam #IMChO
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