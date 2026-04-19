Société

République de Corée : un forum de recrutement rapproche étudiants vietnamiens et entreprises locales

L’événement vise principalement à créer un lien direct entre les étudiants et les recruteurs, tout en permettant aux entreprises d’accéder à une main-d’œuvre jeune, qualifiée et capable de s’adapter à un environnement multiculturel.

Participants au "Job Fair 2026". Photo: VNA
Participants au "Job Fair 2026". Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le 19 avril, à l’Université des femmes Ewha à Séoul, l’Association des étudiants vietnamiens en République de Corée (VSAK) a organisé la deuxième édition du "Job Fair 2026", attirant près de 500 étudiants vietnamiens dans le pays.

L’événement vise principalement à créer un lien direct entre les étudiants et les recruteurs, tout en permettant aux entreprises d’accéder à une main-d’œuvre jeune, qualifiée et capable de s’adapter à un environnement multiculturel.

S’exprimant lors de l’événement, un représentant de l’ambassade du Vietnam a salué les efforts des organisateurs, soulignant que cette initiative ne se limite pas à offrir des opportunités d’emploi, mais contribue également à renforcer les échanges entre les peuples et la coopération en matière de ressources humaines entre les deux pays.

Dans le contexte du développement continu du partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée, les étudiants sont considérés comme un facteur important pour les relations à long terme.

Selon Nguyen Tran Hung, président de la VSAK, bien que les étudiants vietnamiens soient appréciés pour leurs compétences et leur motivation, ils font face à plusieurs obstacles dans leur recherche d’emploi, notamment le manque d’expérience pratique, des compétences linguistiques limitées et des différences culturelles dans le milieu professionnel.

Le Job Fair 2026 vise ainsi à apporter des solutions concrètes à travers des activités d’orientation professionnelle, de conseil pour la préparation des dossiers et de mise en relation directe avec les recruteurs.Dans le cadre de l’événement, les entreprises participantes ont présenté leurs besoins en recrutement, partagé des informations sur le marché du travail et organisé des entretiens sur place.

En outre, un concours intitulé "Idées de start-up des étudiants vietnamiens en République de Corée 2026" a été lancé, dans le but de promouvoir l’innovation et de développer un écosystème entrepreneurial au sein de la communauté étudiante. -VNA

#République de Corée #étudiants vietnamiens
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