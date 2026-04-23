Approbation du projet de construction du Musée de Truong Sa

Khanh Hoa (VNA) - Le Comité populaire de la province de Khanh Hoa a approuvé le projet d’investissement pour la construction du Musée de Truong Sa, une initiative à forte portée éducative visant à promouvoir le patriotisme, la tradition révolutionnaire et la sensibilisation à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

Le musée sera édifié dans la commune de Cam Lam, dans la province de Khanh Hoa, à proximité du Mémorial des soldats de Gac Ma. Le projet couvrira une superficie d’environ 17 100 m², pour un investissement total estimé à près de 299,7 milliards de dongs. Le financement sera entièrement assuré par Vinhomes.

L’ouvrage sera réalisé selon un projet architectural sélectionné à l’issue d’un concours et déjà approuvé par les autorités provinciales. Le concept retenu correspond au projet HD01, conçu par la société par actions HUNI Vietnam.

Une fois achevé, le musée sera intégralement remis par Vinhomes aux autorités provinciales de Khanh Hoa, ou à l’organisme désigné, afin d’en assurer la gestion et l’exploitation conformément à la réglementation en vigueur. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2028.

Selon Nguyen Thanh Ha, vice-président du Comité populaire provincial, l’investisseur devra garantir la mobilisation complète des ressources financières nécessaires et veiller au respect des plans et conceptions approuvés par les autorités compétentes.

L’entreprise devra également se conformer aux réglementations relatives à l’urbanisme, au foncier, à l’environnement, à la construction, au travail, ainsi qu’à la prévention des incendies. Le projet ne devra pas porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public ni à la circulation dans la zone concernée.

Les autorités locales et les organismes compétents seront chargés d’accompagner et de superviser l’investisseur dans les procédures administratives et juridiques liées au projet, tout en contribuant à résoudre rapidement les éventuelles difficultés rencontrées durant sa mise en œuvre. -VNA