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Mois humanitaire 2026 : Le Vietnam se fixe un objectif de mobiliser 500 milliards de dôngs

Le Vietnam se fixe un objectif de mobiliser 500 milliards de dôngs dans le cadre du Mois humanitaire 2026, afin de déployer des actions à l’échelle nationale.

Des citoyens participent à une collecte de sang volontaire. Photo: VNA
Des citoyens participent à une collecte de sang volontaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Croix-Rouge vietnamienne s’est fixé pour objectif de mobiliser au moins 500 milliards de dôngs dans le cadre du Mois humanitaire 2026, afin de déployer des actions à l’échelle nationale.

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue le 23 avril à Hanoï, consacrée à la présentation du programme, placé sous le thème « 80 ans – Un parcours humanitaire au service de la communauté ».

Mis en œuvre à l’échelle nationale, le Mois humanitaire met l’accent sur le renforcement de la durabilité, de la transparence et de l’efficacité des actions humanitaires. Selon Nguyen Hai Anh, vice-président et secrétaire général du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, le Mois humanitaire s’est progressivement imposé comme un temps fort de mobilisation nationale en faveur de l’action humanitaire et un levier important du dispositif de protection sociale.

Sur la période 2021-2025, l’initiative a permis de mobiliser plus de 3.182 milliards de dôngs et d’apporter une aide à plus de 6,6 millions de personnes en situation de vulnérabilité, illustrant l’ampleur de l’élan solidaire et le rôle central de coordination de la Croix-Rouge.

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Consultation et examen médicaux pour la population. Photo: VNA

L’édition 2026 revêt une signification particulière, coïncidant avec le 80e anniversaire de la création de la Croix-Rouge vietnamienne et le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, fondateur et premier président d’honneur de l’organisation. Elle marque une étape vers une action humanitaire plus moderne, professionnelle, transparente et durable.

Parmi les priorités figurent la mobilisation d’au moins 500 milliards de dôngs, le soutien à des moyens de subsistance durables pour environ 17.000 ménages, l’organisation d’une « Journée humanitaire » dans l’ensemble des communes et quartiers du pays, ainsi que la collecte d’environ 80.000 unités de sang dans le cadre du don volontaire.

Selon Tran Sy Pha, chef du département des affaires sociales et de la gestion des catastrophes du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, l’objectif global de 500 milliards de dôngs se répartit entre 300 milliards pour les actions nationales et 200 milliards pour l’aide internationale.

Le point d’orgue du Mois humanitaire sera la cérémonie nationale de lancement, prévue le 29 avril à Hanoï, en lien avec la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 8 mai. Parallèlement, des initiatives seront mises en œuvre dans plusieurs provinces défavorisées afin de soutenir durablement les ménages vulnérables.

Selon les données disponibles, toutes les 34 villes et provinces du pays ont déjà adopté leurs plans de mise en œuvre du Mois humanitaire, avec des engagements totalisant environ 306 milliards de dôngs (hors soutien du niveau central), traduisant une mobilisation précoce et coordonnée. -VNA

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