Société

Le culte des rois Hùng rayonne la solidarité parmi les Vietnamiens aux États-Unis et en Malaisie

Le programme comprenait des offrandes d’encens, des échanges culturels et la remise de prix aux élèves ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et s’étant activement impliqués dans la vie communautaire. Il a contribué à renforcer les liens entre les familles vietnamiennes, à inciter les jeunes générations à rester attachées à leur héritage, à préserver la langue vietnamienne et à contribuer à la communauté vietnamienne aux États-Unis.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, s’exprime lors du programme, le 25 avril. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, s’exprime lors du programme, le 25 avril. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé samedi 25 avril un programme culturel à l’occasion de Fête ancestrale de commémoration des rois Hùng, ainsi que les célébrations de la Journée de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale des travailleurs (1er mai).

Cet événement a rassemblé le personnel de l’ambassade, des représentants d’organismes vietnamiens, des experts, des étudiants et des membres de la communauté vietnamienne travaillant au sein d’organisations internationales à Washington.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a mis l’accent sur la profonde signification de ces trois grandes dates pour les Vietnamiens du monde entier qui revêtent cette année une importance particulière.

Le Vietnam entre désormais dans une nouvelle phase de développement suite au succès du 14e Congrès national du Parti. Ce congrès a tracé une voie axée sur la science, la technologie, l’innovation et une intégration mondiale plus poussée, plaçant le peuple au cœur du processus de développement, a-t-il souligné.

Le programme comprenait des offrandes d’encens, des échanges culturels et la remise de prix aux étudiants ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et s’étant activement impliqués dans la vie communautaire.

Il a permis de renforcer les liens entre les familles vietnamiennes, d’inciter les jeunes générations à rester fidèles à leur héritage, à préserver la langue vietnamienne et à contribuer à la communauté vietnamienne aux États-Unis.

Le même jour, à Kuala Lumpur, l’ambassade du Vietnam en Malaisie, en coordination avec l’Association d’amitié Malaisie-Vietnam (MVFA), a organisé une cérémonie solennelle de commémoration des rois Hùng. Des représentants d’associations, des intellectuels, des étudiants et de nombreux Vietnamiens de l’étranger y ont assisté.

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L’offrande d’encens en l’honneur des rois Hùng à l’ambassade du Vietnam en Malaisie, le 25 avril. Photo : VNA

Lors de la cérémonie, la présidente de la MVFA, Trân Thi Chang, a décrit cet événement comme un lien qui unit des millions de cœurs vietnamiens à travers les cinq continents pour préserver l’identité nationale et la tradition «Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source». Elle a souligné qu’au-delà de l’hommage rendu, cet événement contribue à promouvoir la solidarité, le patriotisme et la fierté nationale.

Les représentants de la communauté vietnamienne ont également mis en avant les efforts déployés pour renforcer la cohésion et préserver les valeurs culturelles, notamment par le développement des cours de vietnamien en Malaisie.

Au nom de l’ambassade, Nguyên Ba Tân, premier secrétaire chargé des affaires communautaires, a déclaré que la cérémonie joue un rôle important dans l’éducation des jeunes générations, en particulier les plus jeunes, sur leurs origines, les encourageant à rester attachées à leur pays natal et à approfondir la solidarité au sein de la communauté vietnamienne.

Il a également exprimé l’espoir que les expatriés continueront de respecter les lois locales et de contribuer positivement à la place de la communauté vietnamienne dans la société malaisienne.

Représentant la jeunesse née et élevée en Malaisie, l’étudiante Noor Linh Soraya Binti Buang (Bao Trân) a déclaré qu’apprendre le vietnamien ne se limitait pas à l’acquisition d’une langue, mais constituait un véritable voyage pour renouer avec ses racines et mieux comprendre sa famille et son patrimoine. Elle a réaffirmé son engagement à préserver la langue et l’identité culturelle pour les générations futures.

Des étudiants de langue vietnamienne de l’Université de Malaya ont également participé à l’événement. L’étudiant Richie a décrit la cérémonie comme une première expérience marquante et enrichissante, soulignant que l’exploration partagée de la langue, de la culture et de l’histoire contribue à rapprocher les peuples des deux nations d’Asie du Sud-Est.

Après des rituels solennels, l’atmosphère s’est animée de spectacles culturels empreints d’identité traditionnelle. Le programme s’est conclu par un repas convivial avec des plats traditionnels, créant un espace chaleureux et partagé qui a permis aux Vietnamiens de l’étranger de renforcer leurs liens et d’apaiser la nostalgie du pays, tout en les rapprochant de leur terre ancestrale. -VNA

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#Fête ancestrale de commémoration des rois Hùng #culte des rois Hùng
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