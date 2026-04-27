Société

Le SG et président To Lam rend visite à d’anciens dirigeants et à une Mère vietnamienne héroïque

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rendu visite à plusieurs anciens dirigeants du Parti et de l’État ainsi qu’à une Mère héroïque vietnamienne héroïque à Hô Chi Minh-Ville.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, rend visite à la vietnamienne héroïque, Huynh Thi Lo. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, rend visite à la vietnamienne héroïque, Huynh Thi Lo. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rendu visite le 27 avril à d'anciens dirigeants à l'occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 2026).

Parmi eux figuraient les anciens présidents de la République Nguyen Minh Triet et Truong Tan Sang, ainsi que l'ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung.

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Le secrétaire général et président To Lam, accompagné de la délégation du Comité central, rend visite à l'ancien président Nguyen Minh Triet. Photo: VNA

Le secrétaire général et président To Lam s'est enquis de leur santé et de leur vie familiale, tout en exprimant son profond respect pour leur contribution à la cause révolutionnaire du Parti et au développement du pays.

Il a formulé le vœu qu'ils demeurent en bonne santé et continuent d'apporter des contributions précieuses au développement national ainsi qu'au bien-être et au bonheur du peuple.

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Le secrétaire général et président To Lam, accompagné de la délégation du Comité central, rend visite à l'ancien président Truong Tan Sang. Photo: VNA

Les anciens dirigeants ont fait part de leur satisfaction quant aux progrès socio-économiques significatifs accomplis par le pays au cours de l'année écoulée.

Ils ont exprimé leur confiance dans le fait que, sous la direction du Parti, avec le soutien de l'Assemblée nationale, la gestion du gouvernement et grâce à l'unité et à la solidarité de l'ensemble des forces armées et du peuple, le Vietnam réalisera de nouveaux progrès dans sa nouvelle phase de développement.

Le même jour, le secrétaire général et président To Lam, accompagné d'une délégation du Comité central du Parti, s'est rendu à la Mère vietnamienne héroïque, Huynh Thi Lo, dans la commune de Tan An Hoi, à Hô Chi Minh-Ville. -VNA

#Mère vietnamienne héroïque #To Lam #Hô Chi Minh-Ville
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