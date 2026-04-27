Société

Le dirigeant To Lam appelle à améliorer durablement les conditions de vie des travailleurs

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré des ouvriers et travailleurs à Hô Chi Minh-Ville, réaffirmant l’importance d’améliorer durablement leurs conditions de vie et de travail dans un contexte de profondes mutations économiques et technologiques.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam rencontre des travailleurs de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam rencontre des travailleurs de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À l’approche du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), ainsi que de la Journée internationale des travailleurs du 1er mai, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’est rendu le 27 avril à Hô Chi Minh-Ville pour rencontrer et encourager des ouvriers et travailleurs locaux.

Après avoir écouté le rapport présenté par la Confédération générale du travail du Vietnam ainsi que les témoignages de plusieurs représentants des travailleurs, le dirigeant vietnamien s’est dit ému par ces récits simples mais profondément significatifs, reflétant les qualités des ouvriers vietnamiens d’aujourd’hui.

To Lam s’est félicité des nombreuses initiatives mises en œuvre ces dernières années par les autorités locales, les syndicats et les entreprises afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs : programmes de logement social, soutien médical, aides aux familles en difficulté, assistance aux victimes d’accidents du travail ou aux personnes ayant perdu leur emploi.

Soulignant que ces efforts demeuraient insuffisants face aux difficultés persistantes rencontrées par de nombreux ouvriers, To Lam a insisté sur la nécessité d’apporter des solutions durables. Selon lui, le soutien aux travailleurs ne doit pas se limiter à des aides ponctuelles lors des fêtes, mais doit viser la création d’emplois stables, de meilleurs revenus, de logements décents, d’environnements de travail sûrs ainsi qu’un meilleur accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services culturels. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie toujours meilleures, à la hauteur de leurs importantes contributions aux entreprises, à la ville et au pays, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général et président de la République a rappelé que la classe ouvrière occupait une place centrale dans l’édification et la défense du pays. Il a salué les contributions des travailleurs dans les secteurs industriels, technologiques, des transports et des services, estimant que leur travail, leur créativité et leurs efforts avaient largement contribué aux avancées économiques du Vietnam.

Il a appelé les autorités de Hô Chi Minh-Ville à poursuivre leurs efforts en faveur des travailleurs, notamment par le développement des logements sociaux, des écoles, des crèches, des centres médicaux et des infrastructures culturelles dans les zones industrielles, les zones franches et celles à forte concentration ouvrière.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam s'exprime. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam a également demandé aux syndicats de se montrer plus proches des salariés et de défendre concrètement leurs droits et intérêts légitimes, notamment en cas de difficultés financières, de maladie, d’accidents du travail ou de chômage. Les organisations syndicales doivent, selon lui, devenir un véritable point d’appui fiable pour les travailleurs.

S’adressant aux entreprises, il a souligné qu’un développement durable passait nécessairement par une meilleure prise en compte des conditions de travail, des salaires, de la sécurité et des opportunités de formation professionnelle offertes aux employés.

Dans un contexte marqué par les mutations technologiques rapides et les exigences croissantes en matière de compétences, le dirigeant vietnamien a encouragé les travailleurs à renforcer leurs qualifications professionnelles, leurs compétences numériques et leur maîtrise des langues étrangères lorsque cela est possible. Il les a également invités à acquérir une nouvelle compétence, à accomplir son travail chaque jour avec davantage d’efficacité, à proposer avec audace des initiatives et des innovations techniques.

Enfin, To Lam a souligné que, malgré les difficultés de la vie quotidienne, les travailleurs continuaient de préserver l’esprit de solidarité et d’entraide au sein de leurs communautés. Il s’est déclaré convaincu qu’avec la mobilisation des autorités, des syndicats, des entreprises et de l’ensemble de la société, les conditions de vie des travailleurs de Hô Chi Minh-Ville continueraient de s’améliorer. -VNA

#travailleurs #Hô Chi Minh-Ville #To Lam
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