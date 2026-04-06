Économie

Énergie nucléaire : le Vietnam nécessitera 4 000 travailleurs qualifiés d’ici 2030

Le Vietnam aura besoin d’environ 4 000 travailleurs hautement qualifiés d’ici 2030 pour répondre aux besoins directs des centrales de Ninh Thuan 1 et Ninh Thuan

Vue d'ensemble du site d'implantation de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, située dans la commune de Phuoc Dinh (province de Khanh Hoa). Photo : VNA
Vue d'ensemble du site d'implantation de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, située dans la commune de Phuoc Dinh (province de Khanh Hoa). Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - Considérée comme un secteur stratégique de haute technologie, l’énergie nucléaire fait l’objet d’une attention particulière des autorités vietnamiennes, qui s’attachent à renforcer la formation et à développer un vivier de ressources humaines qualifiées, conforme aux standards internationaux. Cet effort est jugé déterminant pour garantir la sécurité énergétique nationale et assurer l’exploitation sûre des futures centrales nucléaires.

Dans ce cadre, le Premier ministre a promulgué la Décision n° 1012/QD-TTg, approuvant un programme de formation à grande échelle mobilisant 11 établissements d’enseignement de premier plan afin de préparer les conditions nécessaires à l’exploitation sécurisée des centrales nucléaires à l’horizon 2030-2035.

Selon les estimations, le Vietnam aura besoin d’environ 4 000 travailleurs hautement qualifiés d’ici 2030 pour répondre aux besoins directs des centrales de Ninh Thuan 1 et Ninh Thuan 2. Parmi eux, 120 enseignants seront formés dans des disciplines spécialisées afin de soutenir les activités de gestion, de recherche et d’enseignement. Pour la période 2031-2035, des programmes complémentaires de formation et de perfectionnement seront déployés afin d’adapter les ressources humaines aux exigences opérationnelles.

Au niveau local, le Service de l’intérieur de la province de Khanh Hoa procède à un examen des postes et des normes professionnelles afin de répondre aux besoins de gestion publique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Sur cette base, des politiques de recrutement, d’attraction et de rétention des talents sont en cours d’élaboration, visant à offrir un environnement de travail favorable aux experts, ingénieurs et cadres qualifiés.

Le développement de l’énergie nucléaire s’inscrit dans une stratégie plus large de transition vers une économie verte et moderne. Il ouvre également de nouvelles perspectives en matière d’emploi, notamment dans les secteurs à forte intensité technologique, tout en contribuant à structurer durablement les politiques de formation, d’organisation administrative et de protection sociale.

La préparation anticipée des ressources humaines pour le secteur nucléaire est indispensable, notamment d’une équipe d’ingénieurs, d’experts et de gestionnaires hautement qualifiés, formés de manière approfondie et conforme aux normes internationales, afin de garantir un développement sûr, efficace et durable de l’énergie nucléaire au Vietnam, a souligné Vo Chi Vuong, directeur du Service provincial de l’intérieur.

Parallèlement, les projets de centrales nucléaires de Ninh Thuan 1 (commune de Phuoc Dinh) et de Ninh Thuan 2 (commune de Vinh Hai) sont identifiés comme des projets nationaux majeurs et constituent les premières installations nucléaires du pays. À ce jour, les travaux de libération des terrains ont enregistré des avancées notables.

Pour le projet Ninh Thuan 1, l’ensemble des 835 dossiers concernés ont été vérifiés, tandis que les plans d’indemnisation de la quatrième phase ont été publiés pour 15 cas couvrant une superficie de 5,3 hectares. De même, pour Ninh Thuan 2, les opérations de recensement et de vérification foncière ont été finalisées pour les 534 ménages concernés.

Les procédures d’indemnisation sont mises en œuvre conformément aux résolutions de l’Assemblée nationale relatives aux mécanismes et politiques spécifiques pour l’investissement dans les projets nucléaires de Ninh Thuan. En parallèle, les populations des zones de réinstallation bénéficient de programmes de formation professionnelle et d’appui à l’emploi, conformément aux réglementations provinciales.

Le Centre de services de l’emploi de Khanh Hoa coordonne régulièrement avec les autorités locales pour évaluer les besoins en formation, faciliter l’accès aux offres d’emploi et organiser des sessions de recrutement, contribuant ainsi à accompagner la transition socio-économique liée au développement de l’énergie nucléaire.-VNA

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