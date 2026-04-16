Économie

Nanning renforce sa coopération intégrale avec les localités vietnamiennes

Grâce à sa proximité géographique, à ses infrastructures en amélioration et à son orientation vers l’innovation, Nanning devrait continuer à jouer un rôle central dans la coopération Chine–ASEAN et à constituer une passerelle importante pour approfondir la coopération globale entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle ère.

Le Centre de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle Chine-ASEAN ambitionne de devenir une plateforme régionale majeure pour la recherche et le développement, l’application des technologies de l'IA, le transfert de technologies et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Photo: VNA
Le Centre de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle Chine-ASEAN ambitionne de devenir une plateforme régionale majeure pour la recherche et le développement, l’application des technologies de l'IA, le transfert de technologies et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Nanning, chef-lieu de la région autonome Zhuang du Guangxi, s’affirme désormais comme un centre de développement dynamique du sud de la Chine et un pôle clé de la coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam est un partenaire majeur.

Ces dernières années, la ville a enregistré des progrès socio-économiques notables, avec une croissance stable et une structure économique modernisée, dans laquelle les services à haute valeur ajoutée et les industries de pointe jouent un rôle moteur.

Nanning mise sur l’innovation avec la création du Centre de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle (IA) Chine-ASEAN. Cette institution ambitionne de devenir une plateforme régionale majeure pour la recherche et le développement, l’application des technologies de l'IA, le transfert de technologies et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. À travers ce centre, Nanning favorise une connexion entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités chinoises et leurs partenaires de l’ASEAN, notamment vietnamiens, contribuant ainsi à l'émergence d'un écosystème d'innovation intégré à l'échelle régionale.

Parallèlement au développement technologique, Nanning consolide son rôle de porte d’entrée entre la Chine et l’Asie du Sud-Est à travers divers mécanismes de coopération multilatérale, forums internationaux et grandes foires commerciales.

La relation avec le Vietnam s’y distingue par une intensification croissante. La ville entretient des liens d’amitié et de coopération étroits avec plusieurs localités vietnamiennes, dont Hai Phong, Bac Ninh et Bac Giang. Le Vietnam demeure ainsi le premier partenaire commercial de Nanning au sein de l’ASEAN, avec des échanges couvrant des secteurs stratégiques tels que l’investissement, la logistique, l’agriculture, les hautes technologies et le tourisme.

Au-delà des enjeux économiques, Nanning conserve également un patrimoine historique lié à la révolution vietnamienne, renforçant les fondements de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. L’école Yucai de Nanning a formé plusieurs générations d’étudiants vietnamiens durant les années de résistance, contribuant à la révolution vietnamienne. Par ailleurs, les sites liés aux activités du président Ho Chi Minh dans la ville sont soigneusement préservés et attirent de nombreuses délégations, constituant un symbole vivant de l’amitié bilatérale.

Répondant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en Chine sur les questions liées aux perspectives de cette relation, Mme Li Qiaoping, professeure à l'Université des minorités nationales du Guangxi, a fait part de sa confiance et son espoir quant à l'avenir des relations sino-vietnamiennes et la coopération entre Guangxi et le Vietnam.

Selon cette experte, il est essentiel de poursuivre le rôle de direction des hauts dirigeants, de consolider la confiance politique, tout en privilégiant les principes de respect mutuel, d’égalité et d'intérêt partagé afin de stimuler la communauté d'avenir partagé Chine–Vietnam.

Elle a également souligné la nécessité de tirer parti des avantages géographiques pour développer une coopération plus substantielle dans les domaines de l’économie, du commerce, de la logistique, de l’industrie transfrontalière, de l’agriculture moderne et du tourisme, tout en favorisant la transition vers des chaînes de valeur plus intégrées. Elle estime que des secteurs émergents tels que la santé, la météorologie, l’éducation, la formation et les technologies offrent de nouvelles perspectives prometteuses.

En outre, la professeure Li Qiaoping a également exprimé l'espoir que les échanges de jeunes se renforceraient, contribuant ainsi à préserver et à promouvoir la tradition d'amitié sino-vietnamienne à travers les générations.

Grâce à sa proximité géographique, à ses infrastructures en amélioration et à son orientation vers l’innovation, Nanning devrait continuer à jouer un rôle central dans la coopération Chine–ASEAN et à constituer une passerelle importante pour approfondir la coopération globale entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle ère. -VNA

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