Tourisme

Promouvoir l'application de l'IA dans la coopération touristique transfrontalière Vietnam-Chine

Le coup d’envoi du programme d’échange et de recherche intitulé "L’IA au service de la coopération touristique transfrontalière Vietnam-Chine" a été officiellement donné le 7 avril à Nanning (Chine). Cet événement a mobilisé une trentaine de cadres et d’acteurs économiques du secteur touristique issus de quatre provinces vietnamiennes.

Des gardes-frontières du poste frontière international de Mong Cai procèdent aux formalités de sortie des passagers. Photo : VNA
Des gardes-frontières du poste frontière international de Mong Cai procèdent aux formalités de sortie des passagers. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le programme d’échange et de recherche intitulé "Intelligence artificielle (IA) au service de la coopération touristique transfrontalière Vietnam-Chine" a été officiellement lancé le 7 avril à Nanning, en Chine, réunissant près de 30 cadres et représentants d’entreprises touristiques issus de quatre provinces vietnamiennes.

Cet événement est coorganisé par le Département de la Culture et du Tourisme de la région autonome Zhuang du Guangxi et les autorités culturelles, sportives et touristiques des provinces vietnamiennes de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Tuyen Quang, autour du thème : "Renforcer les échanges et la coopération IA + tourisme transfrontalier".

Sur une période de 14 jours, les participants suivront des cours intensifs dispensés par des experts en technologie de l'IA, des chercheurs spécialisés dans les politiques Chine-ASEAN et des professionnels du tourisme. Les thèmes porteront essentiellement sur l'application des mégadonnées dans l'élaboration des politiques touristiques, le développement de produits touristiques transfrontaliers et la création d'une marque touristique commune.

Les responsables du Département de la Culture et du Tourisme du Guangxi ont souligné que ce programme vise à créer une plateforme de partage d’expériences en matière de tourisme intelligent, afin de renforcer la confiance et d’approfondir la coopération concrète entre les localités des deux pays. L’objectif est de co-développer des produits touristiques distinctifs et d’améliorer l’expérience des visiteurs, en favorisant un tourisme transfrontalier plus intelligent, fluide et durable.

Un représentant du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lang Son a estimé que cet échange d'expériences sur l'application de l'IA fournira aux localités vietnamiennes une base solide pour déployer des programmes de transformation numérique adaptés à leurs réalités. Il a également exprimé le souhait d'une intensification du partage d'informations, de la connectivité des données et du co-développement de produits touristiques intelligents entre les deux parties.

Dans le cadre du programme, la délégation effectuera des visites de terrain dans plusieurs villes du Guangxi, notamment Nanning, Liuzhou, Guilin et Hechi. Ces déplacements visent à étudier des modèles de tourisme intelligent, à découvrir des expériences culturelles traditionnelles et à visiter des sites historiques liés à l’amitié sino-vietnamienne, dont l’ancienne résidence du Président Hô Chi Minh en Chine.

Cette initiative contribue de manière pratique à la promotion de la coopération touristique entre les localités vietnamiennes et chinoises, particulièrement à l'heure où la transformation numérique et l'application des nouvelles technologies s'imposent comme une tendance incontournable, ouvrant ainsi de vastes opportunités de développement au tourisme transfrontalier bilatéral. -VNA

#coopération touristique transfrontalière #Vietnam-Chine
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