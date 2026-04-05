Politique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que les deux parties continuent de renforcer leur solidarité, de consolider la confiance mutuelle, de promouvoir une coopération globale et de se soutenir mutuellement dans leur développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 5 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, du président de la République, Luong Cuong, du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, du permanent du Secrétariat du PCV, Tran Cam Tu, ainsi que les siens, au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Qiang, ainsi qu’aux principaux dirigeants chinois. Il a également félicité la Chine pour le succès des sessions annuelles de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et de l’Assemblée populaire nationale (APN) de 2026 et pour l’achèvement réussi du 14e Plan quinquennal.

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Lors de la réception. Photo : VNA


Dans une atmosphère d’amitié, de sincérité et d’ouverture, Pham Minh Chinh et He Wei ont passé en revue les avancées positives des relations vietnamo-chinoises au cours de la période récente, marquées notamment par un renforcement de la confiance politique, la fréquence des contacts de haut niveau, ainsi qu’une forte progression de la coopération économique, commerciale, de l’investissement et du tourisme. Les échanges entre localités et entre peuples ont également connu un essor notable dans le cadre de « l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025 ».

Soulignant l’amitié traditionnelle entre les deux pays et la ligne constante du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens consistant à accorder une priorité absolue aux relations d’amitié et de coopération avec la Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que les deux parties continuent de renforcer leur solidarité, de consolider la confiance mutuelle, de promouvoir une coopération globale et de se soutenir mutuellement dans leur développement.

De son côté, He Wei a transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général du PCC et président Xi Jinping, du Premier ministre Li Qiang, du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji et du président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning au secrétaire général du PCV To Lam et aux principaux dirigeants vietnamiens. Il a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations de développement au cours des cinq dernières années, sous la direction du PCV et grâce à la gestion résolue et efficace du gouvernement et du Premier ministre. He Wei a hautement apprécié l’engagement ainsi que les contributions très importantes de Pham Minh Chinh aux relations bilatérales.

S’agissant de la coopération à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de redoubler d’efforts pour promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux dans un esprit d’équilibre, de durabilité et de bonne santé ; d’ouvrir plus largement le marché chinois aux produits agricoles, aquatiques et d’élevage vietnamiens ; de créer des percées dans la connectivité des infrastructures stratégiques, en accordant une priorité élevée à la coopération ferroviaire afin de relier les deux pays à l’Asie du Sud-Est, à l’Asie centrale et à l’Europe ; de renforcer davantage encore la coopération dans les domaines de l’énergie, de la finance et de la banque ; ainsi que d’intensifier les échanges culturels et touristiques et de faciliter les déplacements des citoyens des deux pays.

Approuvant et appréciant hautement les orientations du Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ambassadeur He Wei a affirmé que le Parti et l’État chinois attachaient une grande importance et accordaient une haute priorité aux relations avec le Vietnam dans leur politique diplomatique de voisinage. Il a souligné que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour maintenir des échanges stratégiques réguliers de haut niveau, approfondir continuellement la coopération substantielle dans tous les domaines et porter le partenariat de coopération stratégique global ainsi que la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam à portée stratégique à une nouvelle hauteur. -VNA

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