Les relations Vietnam–Inde à l’aube d’une nouvelle percée stratégique



Hanoi (VNA) - À l’occasion du 10e anniversaire du Partenariat stratégique global et de la visite d’État de Tô Lâm en Inde du 5 au 7 mai, le professeur Anmol Mukhia de l'Université d'Asie du Sud analyse les acquis, le rôle stratégique et les perspectives des relations bilatérales, en particulier l'importance de la visite de haut niveau dans la période actuelle.



Le professeur indien a estimé que les relations bilatérales sont considérées comme entrant dans une phase propice à une percée stratégique, ouvrant la voie à une coopération plus approfondie et plus substantielle.



Selon le professeur Anmol Mukhia, au cours de la dernière décennie, les relations Vietnam–Inde ont connu une évolution notable, passant d’une amitié traditionnelle à un partenariat stratégique de plus en plus étroit. Au-delà du cadre bilatéral, les deux pays ont également renforcé leur coordination dans les enceintes régionales et internationales, reflétant une convergence de vues en faveur d’un ordre régional « ouvert » et « inclusif ».



Depuis l’établissement du Partenariat stratégique global en 2016, la coopération s’est élargie de manière transversale, des domaines initiaux tels que les technologies de l’information et la cybersécurité vers des secteurs clés comme la défense, la sûreté nucléaire, ainsi que les infrastructures et les communications. Le Sommet virtuel de 2020 a notamment jeté les bases d’une coopération articulée autour de trois piliers : la paix, la prospérité et l’humain.



Dans le domaine de la paix, les deux pays œuvrent conjointement au maintien de la sécurité et de la stabilité régionales, tout en participant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. S’agissant de la prospérité, le Vietnam et l’Inde poursuivent des objectifs de développement à long terme, axés sur la transformation numérique et la croissance économique durable. Le pilier humain, quant à lui, se traduit par des politiques en faveur du développement social, en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD).



Plus récemment, la coopération bilatérale s’est étendue à de nouveaux domaines, notamment le maritime et la sécurité en mer. Les deux pays ont intensifié leur coordination en matière de recherche et de sauvetage, tout en renforçant leur présence dans des zones maritimes stratégiques, illustrant une approche proactive et responsable en matière de sécurité régionale.



Dans un contexte marqué par la complexité croissante de l’Indo-Pacifique, les relations Vietnam–Inde jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre et de la stabilité régionales. Les deux pays partagent une vision commune d’un espace « ouvert et inclusif », fondé sur le respect du droit international et mettant en avant le rôle central de l’Asie. Cette région, qui regroupe environ 40 % de la population mondiale, constitue en outre un axe vital du commerce maritime international.



L’Inde a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer la coopération régionale, notamment l’initiative SAGAR (Sécurité et croissance pour tous) et la politique « Act East » (Agir vers l’Est), dans laquelle le Vietnam est considéré comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est. Ces orientations offrent un cadre favorable à un approfondissement des liens stratégiques entre les deux pays.



Cependant, malgré ces avancées, certaines contraintes persistent. L’une des principales limites réside dans l’insuffisance des connexions d’infrastructures directes, notamment routières et ferroviaires. L’achèvement de projets régionaux, tels que le corridor Est–Ouest ou les axes traversant le Myanmar, pourrait constituer un tournant stratégique, en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant l’intégration régionale.



Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux, estimés à environ 16,5 milliards de dollars, demeurent en deçà du potentiel réel. Les deux parties sont ainsi encouragées à viser un objectif de 25 à 30 milliards de dollars, en intensifiant la coopération dans des secteurs porteurs tels que les technologies, les produits pharmaceutiques, l’électronique et l’environnement. Par ailleurs, les facteurs géopolitiques continuent d’influer sur la mise en œuvre des projets de connectivité, rendant nécessaire un renforcement du dialogue et de la coordination avec les partenaires régionaux.



Dans ce contexte, la visite d’État de Tô Lâm est attendue comme un catalyseur de nouvelles avancées. Les experts soulignent que la confiance politique entre les deux pays est déjà solidement établie, et que les visites de haut niveau constituent l’épine dorsale du développement des relations bilatérales, en favorisant le dialogue politique et l’accélération de la mise en œuvre des accords conclus.



Cette visite devrait non seulement consolider davantage la confiance politique, mais aussi offrir l’occasion de réévaluer, d’orienter et d’approfondir les axes de coopération stratégique, notamment dans un contexte régional en mutation. Elle devrait également permettre de promouvoir le dialogue au plus haut niveau et d’ouvrir la voie à de nouvelles initiatives de coopération dans des domaines à fort potentiel, tels que les technologies, l’économie numérique, les infrastructures et la sécurité maritime.



Les experts insistent en outre sur la nécessité d’élargir la coopération au niveau local et de renforcer les échanges entre les peuples. Le développement des liens entre les collectivités territoriales, notamment dans des régions encore peu exploitées comme le Nord-Est de l’Inde, pourrait générer des dynamiques de coopération concrètes et durables.



Dans l’ensemble, alors que les relations Vietnam–Inde reposent désormais sur des bases solides après une décennie de développement, la visite de haut niveau de Tô Lâm devrait constituer un jalon important, contribuant à définir une nouvelle phase de coopération plus approfondie, plus efficace et à portée stratégique de long terme, au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et au-delà. - VNA

source